Пашинян обсудил с соратниками ход переговоров с Баку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вчера вечером в Национальном собрании обсудил с членами фракции «Гражданский договор» и правления партии текущий процесс мирных переговоров с Азербайджаном. Во встрече также приняли участие члены правительства, сообщает армянская служба «Радио Свобода».

Ранее МИД Армении не стал комментировать вопросы Радио о том, ответило ли ведомство на азербайджанские предложения по проекту мирного соглашения, и пересмотрит ли армянская сторона свою позицию по двум несогласованным пунктам.

Несколько дней назад Баку направил в Ереван 12-ю редакцию проекта мирного соглашения. На прошлой неделе премьер-министр Никол Пашинян, а вчера и председатель парламентской комиссии по внешним отношениям Саркис Ханданян сообщили, что армянская сторона работает над ответом Баку.

«Сейчас обсуждаются новые предложения, и в максимально сжатые сроки Армения постарается выступить с собственной инициативой и ответить Азербайджану», — заявил Ханданян.