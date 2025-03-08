USD 1.7000
EUR 1.8382
RUB 1.9101
Подписаться на уведомления
Правительство Нетаньяху: ведутся переговоры о создании стратегического союза Израиль–Азербайджан–США
Новость дня
Правительство Нетаньяху: ведутся переговоры о создании стратегического союза Израиль–Азербайджан–США

Пашинян обсудил с соратниками ход переговоров с Баку

19:25 1237

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вчера вечером в Национальном собрании обсудил с членами фракции «Гражданский договор» и правления партии текущий процесс мирных переговоров с Азербайджаном. Во встрече также приняли участие члены правительства, сообщает армянская служба «Радио Свобода».

Ранее МИД Армении не стал комментировать вопросы Радио о том, ответило ли ведомство на азербайджанские предложения по проекту мирного соглашения, и пересмотрит ли армянская сторона свою позицию по двум несогласованным пунктам.

Несколько дней назад Баку направил в Ереван 12-ю редакцию проекта мирного соглашения. На прошлой неделе премьер-министр Никол Пашинян, а вчера и председатель парламентской комиссии по внешним отношениям Саркис Ханданян сообщили, что армянская сторона работает над ответом Баку.

«Сейчас обсуждаются новые предложения, и в максимально сжатые сроки Армения постарается выступить с собственной инициативой и ответить Азербайджану», — заявил Ханданян.

Большая сделка России с США. Удар в спину Китая
Большая сделка России с США. Удар в спину Китая война миров
10:45 5857
Иран сказал Трампу категорическое «нет»
Иран сказал Трампу категорическое «нет»
19:44 1223
Пашинян обсудил с соратниками ход переговоров с Баку
Пашинян обсудил с соратниками ход переговоров с Баку
19:25 1238
Переговоры Украины и США: Зеленский выступил с заявлением
Переговоры Украины и США: Зеленский выступил с заявлением обновлено 18:08
18:08 4656
Эрдоган не оставит Зеленского
Эрдоган не оставит Зеленского наша корреспонденция
15:26 5241
Россия Армении: «Ваш спаситель не Запад, а мы!»
Россия Армении: «Ваш спаситель не Запад, а мы!» горячая тема
10:04 5015
Азербайджанский гимнаст завоевал золото на Кубке мира в Баку
Азербайджанский гимнаст завоевал золото на Кубке мира в Баку «Есть у меня незакрытый гештальт…»; обновлено
13:52 2928
Аналитик Владимир Сокор: «Трамп сдаст Путину Украину и Восточную Европу»
Аналитик Владимир Сокор: «Трамп сдаст Путину Украину и Восточную Европу» наши беседы о главном
13:22 4500
В Сирии снова море крови. Что происходит?
В Сирии снова море крови. Что происходит? подноготная
03:29 9513
«Желающая мира» Россия нещадно бомбит города Украины: много жертв
«Желающая мира» Россия нещадно бомбит города Украины: много жертв фото; обновлено 14:50
14:50 7159
Большая ссора в «семействе» Трампа
Большая ссора в «семействе» Трампа подробности; обновлено 13:37
13:37 6673

ЭТО ВАЖНО

Большая сделка России с США. Удар в спину Китая
Большая сделка России с США. Удар в спину Китая война миров
10:45 5857
Иран сказал Трампу категорическое «нет»
Иран сказал Трампу категорическое «нет»
19:44 1223
Пашинян обсудил с соратниками ход переговоров с Баку
Пашинян обсудил с соратниками ход переговоров с Баку
19:25 1238
Переговоры Украины и США: Зеленский выступил с заявлением
Переговоры Украины и США: Зеленский выступил с заявлением обновлено 18:08
18:08 4656
Эрдоган не оставит Зеленского
Эрдоган не оставит Зеленского наша корреспонденция
15:26 5241
Россия Армении: «Ваш спаситель не Запад, а мы!»
Россия Армении: «Ваш спаситель не Запад, а мы!» горячая тема
10:04 5015
Азербайджанский гимнаст завоевал золото на Кубке мира в Баку
Азербайджанский гимнаст завоевал золото на Кубке мира в Баку «Есть у меня незакрытый гештальт…»; обновлено
13:52 2928
Аналитик Владимир Сокор: «Трамп сдаст Путину Украину и Восточную Европу»
Аналитик Владимир Сокор: «Трамп сдаст Путину Украину и Восточную Европу» наши беседы о главном
13:22 4500
В Сирии снова море крови. Что происходит?
В Сирии снова море крови. Что происходит? подноготная
03:29 9513
«Желающая мира» Россия нещадно бомбит города Украины: много жертв
«Желающая мира» Россия нещадно бомбит города Украины: много жертв фото; обновлено 14:50
14:50 7159
Большая ссора в «семействе» Трампа
Большая ссора в «семействе» Трампа подробности; обновлено 13:37
13:37 6673
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться