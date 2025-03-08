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Правительство Нетаньяху: ведутся переговоры о создании стратегического союза Израиль–Азербайджан–США
Новость дня
Правительство Нетаньяху: ведутся переговоры о создании стратегического союза Израиль–Азербайджан–США

Иран сказал Трампу категорическое «нет»

19:44 1224

Иран не будет вести переговоры с США, так как Вашингтон заботят только собственные интересы, заявил верховный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи.

«Некоторые недобросовестные правительства ведут переговоры не для того, чтобы решить проблемы, а для того, чтобы навязать свои собственные интересы. Исламская Республика Иран, безусловно, не оправдает их ожиданий», - сказал Хаменеи на встрече с иранскими чиновниками в ответ на письмо президента США Дональда Трампа с предложением о переговорах по ядерной программе Тегерана.

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