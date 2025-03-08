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Германия создаст самую большую армию в Европе

по словам Орбана
19:56 791

План перевооружения Европы, принятый на саммите ЕС в Брюсселе 6 марта, ведет к созданию самой большой на континенте армии Германии, чего не было со времен Второй мировой войны.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Премьер Венгрии отметил, что план, одобренный всеми 27 членами сообщества, предусматривает формирование пакета на сумму €800 млрд, который направлен на укрепление обороны, совершенствование вооруженных сил и развитие военной промышленности стран ЕС. В соответствии с ним «немецкая армия будет самой многочисленной» в Европе, сказал Орбан. «Мы не видели ничего подобного со времен Второй мировой войны. Большой вопрос в том, как на это отреагируют Россия и Америка», - считает глава венгерского правительства.

По его словам, реализация такого плана должна в значительной степени осуществляться за счет правительственных кредитов, а это может привести к росту дефицита национальных бюджетов выше установленного уровня, что станет нарушением Маастрихтских соглашений о формировании ЕС.

Сейчас самая большая армия в Европе у Франции. Ее численность превышает 200 тыс. человек. В вооруженных силах ФРГ насчитывается немногим более 180 тыс. военнослужащих. Далее среди европейских стран по этому показателю идут Италия и Великобритания.

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