Европе далеко до Америки

Издание отмечает, что американская разведывательная помощь была очень важной для Украины как в обороне, так и в атаке. При этом американцы имеют очень разнообразные источники информации - от спутниковых снимков до данных агентурной разведки.

Союзники Украины в Европе пытаются заполнить пустоту, оставленную остановкой американской военной помощи, однако полностью заместить США у них не получится, пишет Politico.

«Я не уверен, что европейские страны действительно смогут преодолеть этот разрыв», - сказал европейский чиновник, знакомый с возможностями союзников, который говорил на условиях анонимности.

Разведывательная инфраструктура США опирается на 18 различных государственных ведомств и значительно превосходит своих европейских коллег, особенно в сфере спутниковых технологий и аналитических возможностей.

Бывший помощник генерального секретаря НАТО по вопросам оборонных инвестиций Камиль Гранд назвал решение Трампа о запрете передачи разведданных украинцам «наиболее вредным и враждебным решением». Он отметил, что эффект от остановки поставок оружия проявится лишь через несколько месяцев и может быть смягчен помощью от Европы. А вот отсутствие американских разведданных будет иметь ощутимые последствия «в краткосрочной перспективе».

Главная проблема в том, что без американской разведки украинцы имеют гораздо меньше оперативной информации в режиме реального времени об активности российских войск и их логистике.

«Сейчас мы имеем меньше информации о том, что происходит по ту сторону линии фронта… разведка США была очень ценной для того, чтобы держать нас в курсе», - сказал аналитик Национального института стратегических исследований Украины Николай Белесков.

На вопрос, могут ли какие-либо европейские страны заменить ныне приостановленную разведку, Белесков ответил: «Лишь частично, полностью нет».