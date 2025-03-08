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На фоне боев Эмираты поддержали новые власти Сирии

21:18 863

Объединенные Арабские Эмираты осудили нападения вооруженных формирований на силы безопасности переходного правительства Сирии и поддержали меры по обеспечению безопасности в стране.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства ОАЭ.

«ОАЭ осудили нападения, совершенные вооруженными формированиями на силы безопасности в Сирийской Арабской Республике», - говорится в документе.

В ведомстве отметили, что ОАЭ выступают за сохранение «стабильности и суверенитета Сирии над всеми территориями», а также поддерживают все усилия, направленные на обеспечение мира и безопасности в стране.

6 марта в разных районах провинции Латакия начались столкновения между сирийскими силами безопасности и вооруженными формированиями, поддерживающими Башара Асада. Наиболее ожесточенные бои произошли в городе Джебла, где проживают алавиты - представители религиозного меньшинства, к которому принадлежат бывший президент и его семья. Столкновения также были зафиксированы в провинциях Тартус и Хомс. Силы безопасности переходного правительства Сирии объявили, что участвующие в столкновениях вооруженные группировки связаны с бывшим командиром частей специального назначения Сухейлем аль-Хасаном. Власти направили в три провинции армейские части и бронетехнику, в основных городах введен комендантский час. Минобороны нового правительства Сирии сообщило в пятницу о восстановлении контроля над прибрежными районами.

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