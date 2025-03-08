Как российская разведка готовила захват власти в Румынии

Одно из главных событий недели: в течение одного дня в соседствующих и близких друг другу странах – в Румынии и в Молдове – случилось сразу два дипломатических скандала. И оба связаны с посольствами России. После претензий по поводу грамот посла и обращения МИД РФ к Венской конвенции (претензия была связана с задержкой вручения верительных грамот нового посла в Молдове Олега Озерова, прибывшего в Кишинев еще прошлой осенью) Кишинев на неё и сослался в своем ответе. Бухарест решил выдворить военного атташе из-за одиозного кандидата в президенты Кэлина Джорджеску. На международной арене вновь прозвучало обвинение в адрес Москвы о вмешательстве в дела Румынии и Молдовы. В Москве, помимо непосредственно дипломатической ноты, молдавский посол Лилиан Дарий получил текст Венской конвенции. Как сообщалось 5 марта, его вызвали в российский МИД и попросили объяснений, почему Кишинев до сих пор не принял грамоты от главы дипмиссии РФ, назвав это нарушением Конвенции. Молдова ответила в тон. «Установление даты и порядка организации церемонии вручения аккредитационных грамот является исключительной прерогативой принимающего государства в соответствии с дипломатическими обычаями и повесткой дня компетентных учреждений. В этом контексте Республика Молдова отвергает любые инсинуации относительно нарушения Венской конвенции и подтверждает свою приверженность соблюдению международных норм в области дипотношений», - отреагировал МИД Молдовы, отвечая на намек российских коллег.

Почему Санду не приняла посла России? Всем известно, что правящая власть Молдовы, включая президента, правительство и правящее большинство, придерживается жестко прозападной и проевропейской позиции, поддерживает Украину и осуждает политику Москвы. Одновременно республика присоединилась к множеству санкций, введенных против России. В октябре, когда новый российский посол прибыл в Кишинев, граждане Молдовы выбирали президента. В течение всего предвыборного периода и нескольких месяцев до него молдавские власти особенно интенсивно поднимали вопрос российской пропаганды и активизировали борьбу с ней на различных уровнях, в том числе в медийном и интернет-пространстве. Параллельно силовые ведомства заранее начали расследование российского вмешательства в предстоящие выборы. После завершения электорального периода власти обвинили сторонников пророссийского избирательного блока «Победа» (о его создании в Москве еще в начале 2024 года объявил беглый олигарх и политик Илан Шор, обвиняемый в краже миллиарда из госказны) в попытках фальсификации выборов, а Россию – во вмешательстве в процесс. Эти обвинения прозвучали в Молдове практически на всех уровнях государственного аппарата и, разумеется, из уст президента Майи Санду, которая никогда не скрывала своего неприятия ко всему, что связано с Россией, и прилагала максимум усилий, чтобы избегать встреч с российскими представителями и даже с условными сторонниками вплоть до главы Гагаузской автономии.

Стоит ли удивляться, что принимать посла России, пусть даже по формальному поводу, Санду сочла несвоевременным. В дальнейшем началась эпопея газового кризиса с неудачной попыткой вести переговоры с Газпромом и гуманитарная катастрофа в Приднестровье. Вину за это, напомним, Кишинев также возложил на Москву. Очевидно ещё и то, что при встрече с молдавским президентом глава российской дипмиссии может поднять вопрос о восстановлении или расширении состава сотрудников посольства, поскольку в 2023 году было выслано более 40 сотрудников и осталось их около десятка. Последняя высылка состоялась прошлым летом, незадолго до выборов. Персоной нон грата объявили помощника военного атташе РФ. В конце зимы Молдова объявила о закрытии Российского научно-культурного центра, связанного с посольством, что тоже могло бы стать темой прямого обращения к главе государства. А если принять во внимание общий геополитический контекст, едва ли Майя Санду станет спешить со встречей. Москве на данный момент зеркально ответить нечем, поскольку посол Лилиан Дарий получил назначение в 2022 году и в ближайшее время Молдова вряд ли планирует замену, а число сотрудников посольства и так на пределе.

Кто такой полковник Игнатьев? А вот Румынии российская сторона обещала скорые последствия из-за высылки военного атташе и его ближайшего коллеги из посольства РФ в Бухаресте.Как сообщалось, 5 марта румынские власти объявили персоной нон грата двух российских дипломатов, одним из которых является некто Евгений Игнатьев. В случае второго дипломата возник небольшой курьез – ни российские, ни румынские СМИ не могут точно назвать его имя. На сайте посольства военным атташе назван Виктор Маковский, а в сообщении от 21 февраля о мероприятиях миссии фигурирует Александр Чуприн в качестве военного, военно-воздушного и военно-морского атташе. МИД Румынии в пресс-релизе фамилии персон, объявленных нон грата, не указал. Однако внимание прессы привлекла к себе как раз фигура Игнатьева, который, как предполагают румынские следственные органы, может быть связан с кандидатом в президенты на аннулированных выборах прошлого года Кэлином Джорджеску. Против политика на днях было открыто уголовное дело по 6 пунктам обвинения, включая попытку подорвать конституционный строй государства, пропаганду фашизма и сообщение ложных сведений о финансировании избирательной кампании, потенциально из российских источников. Согласно опубликованным в Румынии данным следствия, Евгению Игнатьеву на телефон посольства в Бухаресте звонил сторонник Джоджеску, также являющийся фигурантом уголовного дела, Мариан Мотоку. Его обвиняют в призывах к ненависти, антисемитизме, легионерской пропаганде и заявлениях, отрицающих Холокост. В деле Мотоку есть записи разговоров, некоторые фрагменты которых были обнародованы.

Так, в одной из стенограмм содержится обмен репликами на русском, румынском и английском языках, где он просил секретаря посольства РФ связать его с полковником Игнатьевым. Одновременно приводятся слова Джорджеску из предшествующей беседы с Мотоку: «Мариан, если дела идут хорошо, начну в январе. Хочу, чтобы ты понял… Что существует план. Существует стратегия, о которой знаю только я». Следует отметить, в некоторых румынских публикациях говорится о том, что высланный Игнатьев – офицер ГРУ. Объявленные меры последовали за выступлением российской внешней разведки 4 марта, согласно которому, дело против Кэлина Джорджеску заказал Евросоюз, и на Бухарест оказали давление с угрозой остановить европейское финансирование. Россия выстраивает сеть в Румынии Джорджеску до отмененных президентских выборов был мало известен за пределами Румынии, да и внутри страны не считался крупной политической фигурой, а тем более фаворитом гонки. После раскрытия сведений румынской разведки, предполагавших, что часть финансирования Джорджеску мог получить из России, Конституционный суд Румынии аннулировал результаты выборов. Известный экстравагантными заявлениями из области теории заговора, похвалой Путину, выступлениями против НАТО, позиций ЕС и помощи Украине, Джорджеску отвергает все выдвинутые против него обвинения и называет возбужденное против него уголовное дело политическим преследованием.