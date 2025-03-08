Ренат Дадашов вновь забил в чемпионате Польши
В активе форварда футбольной сборной Азербайджана Рената Дадашова два гола в двух матчах за свой новый клуб - польский «Радомяк».
Он отличился и сегодня в выездном матче 24-го тура чемпионата Польши против «Краковии». Причем вновь, как и неделю назад, Ренат вышел на поле на замену и опять забил в добавленное время. Если в прошлом матче гол Дадашова принес «Радомяку» ничью, то в этот раз мяч азербайджанского футболиста оказался победным - 2:1.
25-летний нападающий вышел на замену на 54-й минуте при счете 1:1. Свой гол он забил на 90+1-й минуте, головой поразив ворота хозяев.
«Радомяк», за который также выступает другой азербайджанский футболист Рахиль Мамедов (он не принимал участия в этой игре), с 28 очками поднялся на 12-е место среди 18 команд.
Ренат Дадашов перешел в клуб из города Радом из турецкого «Анкарагюджю». Ранее, помимо молодежных команд Германии, где нападающий родился, он успел поиграть в Португалии, Англии, Швейцарии и Турции. Во взрослом футболе Дадашов лучше всего проявил себя в швейцарском «Грассхоппере», где в 2022-23-м годах провел 40 матчей и забил 10 голов.
За сборную Азербайджана 25-летний футболист сыграл уже 34 матча. На его счету 4 гола.