Ренат Дадашов вновь забил в чемпионате Польши

В активе форварда футбольной сборной Азербайджана Рената Дадашова два гола в двух матчах за свой новый клуб - польский «Радомяк».

Он отличился и сегодня в выездном матче 24-го тура чемпионата Польши против «Краковии». Причем вновь, как и неделю назад, Ренат вышел на поле на замену и опять забил в добавленное время. Если в прошлом матче гол Дадашова принес «Радомяку» ничью, то в этот раз мяч азербайджанского футболиста оказался победным - 2:1. 25-летний нападающий вышел на замену на 54-й минуте при счете 1:1. Свой гол он забил на 90+1-й минуте, головой поразив ворота хозяев.