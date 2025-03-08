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Киев готовит новую атаку на Крымский мост?

21:34 1303

Командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа в интервью британской газете The Guardian сказал, что Киев якобы готовит третью операцию по удару по Крымскому мосту.

«Вице-адмирал сказал, что он оптимистично настроен, что Киев сможет разрушить Керченский мост», - пишет издание.

«Русские понимают, что мы активно обсуждаем третью операцию. Есть поговорка: «Бог любит троицу», – приводит его слова издание.

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