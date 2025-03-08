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Защита от ударов КНДР и Ирана: американцы усиливают систему ПРО на Аляске

21:52 491

США завершили строительство дополнительных 20 шахтных пусковых установок для противоракет на базе Форт-Грили на Аляске. Работы провела компания Boeing, сообщило издание Defense News.

Утверждается, что теперь Агентство противоракетной обороны США располагает 60 шахтными пусковыми установками на Аляске и четырьмя на авиабазе Ванденберг в Калифорнии.

Журнал Newsweek в то же время сообщил, что дополнительное развертывание систем ПРО предназначено для защиты США от возможных ударов межконтинентальных баллистических ракет со стороны Северной Кореи и, возможно, Ирана, если он разовьет свой потенциал.

Ранее сообщалось, что в рамках реализации инициативы президента США Дональда Трампа Пентагон начал разрабатывать идею создания системы ПРО «Золотой купол». Помимо укрепления наземной противоракетной обороны, программа предусматривает включение в систему ракет-перехватчиков космического базирования.

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