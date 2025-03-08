Ради плана по удобрениям северокорейцы совершают набеги на туалеты соседей

Жители вынуждены воровать человеческие отходы друг у друга, чтобы выполнить завышенные квоты, установленные правительством. Каждый взрослый обязан сдать 500 кг фекалий, каждый школьник – 200 кг. Эти требования значительно превышают естественные объемы: по данным Live Science, среднестатистический человек производит около 145 кг отходов в год.

В Северной Корее жители устраивают набеги на туалеты соседей из-за высокой квоты по добыче удобрений, пишет Daily Mail.

Такие квоты, введенные для повышения урожайности в условиях хронической нехватки удобрений, привели к тому, что северокорейцы вынуждены красть или покупать фекалии у соседей, чтобы избежать наказания. В результате участились драки, иногда с применением топоров и лопат. Ситуация усложняется тем, что общественные туалеты заперты, а частные становятся объектами набегов.

Помимо социального напряжения, такая практика несет серьезные риски для здоровья. Грег Скарлата, исполнительный директор Комитета по правам человека в Северной Корее, отметил, что использование человеческих отходов в качестве удобрений способствует распространению кишечных паразитов.

По данным прошлых лет, нарушителей могут подвергнуть публичному порицанию или отправить в исправительно-трудовые лагеря.