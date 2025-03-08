Массовая драка в матче «Карабаха»

Тур открывал матч между «Араз-Нахчываном», занимающим 3-е место, и лидирующим « Карабах ом». Чемпион выиграл со счетом 3:1, но игра больше запомнилась массовой дракой на 81-й минуте.

На видеоповторе (смотрите ниже) видно, что футболист «Карабаха» Яссин Бензиа провоцирует бразильского футболиста «Араз-Нахчывана» Фелипе Сантоса. По-видимому, это продолжение «теплых» взаимоотношений между двумя игроками, но чем Сантос разозлил Бензиа, мы не знаем.

Начинается драка. В толпу дерущихся агрессивно «влетает» Муса Гурбанлы. Фелипе Сантос повалил его на траву. Это взбесило сына главного тренера «Карабаха». Он активно порывался отомстить бразильцу, но товарищи по команде и игроки «Араз-Нахчывана» остановили молодого форварда.

По итогам эпизода красную карточку получил лишь Сантос. Он еще ударом-толчком отправил на землю Эльвина Джафаргулиева. Тот, правда, держал бразильца за горло.

Предупреждений удостоились Яссин Бензиа, Марко Янкович и Муса Гурбанлы у «Карабаха», а также Бахтияр Гасанализаде и Карлос Жатоба у «Араз-Нахчывана».