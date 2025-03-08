Массовая драка в матче «Карабаха»
Сегодня стартовал 26-й тур азербайджанской футбольной Премьер-лиги.
Тур открывал матч между «Араз-Нахчываном», занимающим 3-е место, и лидирующим «Карабахом». Чемпион выиграл со счетом 3:1, но игра больше запомнилась массовой дракой на 81-й минуте.
На видеоповторе (смотрите ниже) видно, что футболист «Карабаха» Яссин Бензиа провоцирует бразильского футболиста «Араз-Нахчывана» Фелипе Сантоса. По-видимому, это продолжение «теплых» взаимоотношений между двумя игроками, но чем Сантос разозлил Бензиа, мы не знаем.
Начинается драка. В толпу дерущихся агрессивно «влетает» Муса Гурбанлы. Фелипе Сантос повалил его на траву. Это взбесило сына главного тренера «Карабаха». Он активно порывался отомстить бразильцу, но товарищи по команде и игроки «Араз-Нахчывана» остановили молодого форварда.
По итогам эпизода красную карточку получил лишь Сантос. Он еще ударом-толчком отправил на землю Эльвина Джафаргулиева. Тот, правда, держал бразильца за горло.
Предупреждений удостоились Яссин Бензиа, Марко Янкович и Муса Гурбанлы у «Карабаха», а также Бахтияр Гасанализаде и Карлос Жатоба у «Араз-Нахчывана».
К тому моменту «Карабах» выигрывал со счетом 2:1. На 35-й минуте Фелипе Сантос вывел нахчыванцев вперед. На 44-й минуте Нариман Ахундзаде сравнял счет после ошибки молдавского голкипера Кристиана Аврама, до этого не раз выручавшего «Араз-Нахчыван». На 77-й минуте ошибку допустил уже полузащитник нахчыванской команды Эльчин Мустафаев, чем в итоге воспользовался Леандро Андраде.
Ну а третий мяч «Карабах» забил уже в добавленное время. Отличился Эммануэль Аддаи.
«Карабах» на 15 очков опережает занимающую 2-е место «Зиря». «Араз-Нахчыван», который долгое время располагался на второй ступени, ждет нешуточная борьба за то, чтобы удержаться в тройке и получить путевку в еврокубки.
26-й тур продолжится завтра матчами «Шамахы» - «Сабах» (15:00) и «Зиря» - «Сабаил» (17:30). 10 марта состоятся игры «Сумгаит» - «Кяпяз» (17:00) и «Нефтчи» - «Туран-Товуз» (19:30).
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