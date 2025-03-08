Что заявил Джейхун Байрамов в Саудовской Аравии

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов 7 марта в рамках своего рабочего визита в Королевство Саудовская Аравия принял участие и выступил на Чрезвычайной сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Согласно сообщению пресс-службы внешнеполитического ведомства, глава МИД Азербайджана в своем выступлении отметил, что «текущий гуманитарный кризис в регионе Газа и Палестине, массовые жертвы среди невинных людей, разрушение инфраструктуры, нехватка продовольствия и воды в регионе остаются источником беспокойства, применение силы, ведущее к гибели мирных жителей, неприемлемо, необходимо предпринять срочные и решительные шаги для прекращения этой ситуации». Министр отметил, что «принципы международного права суверенитета, территориальной целостности и недопустимости применения силы должны иметь приоритет». Глава МИД указал, что Азербайджан «положительно оценивает достигнутое в январе прекращение огня (в секторе Газа), подчеркнута важность соблюдения режима прекращения огня в нынешней уязвимой ситуации и воздержания от шагов, которые приведут к эскалации».