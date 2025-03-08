Что заявил Джейхун Байрамов в Саудовской Аравии
Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов 7 марта в рамках своего рабочего визита в Королевство Саудовская Аравия принял участие и выступил на Чрезвычайной сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС).
Согласно сообщению пресс-службы внешнеполитического ведомства, глава МИД Азербайджана в своем выступлении отметил, что «текущий гуманитарный кризис в регионе Газа и Палестине, массовые жертвы среди невинных людей, разрушение инфраструктуры, нехватка продовольствия и воды в регионе остаются источником беспокойства, применение силы, ведущее к гибели мирных жителей, неприемлемо, необходимо предпринять срочные и решительные шаги для прекращения этой ситуации».
Министр отметил, что «принципы международного права суверенитета, территориальной целостности и недопустимости применения силы должны иметь приоритет».
Глава МИД указал, что Азербайджан «положительно оценивает достигнутое в январе прекращение огня (в секторе Газа), подчеркнута важность соблюдения режима прекращения огня в нынешней уязвимой ситуации и воздержания от шагов, которые приведут к эскалации».
Джейхун Байрамов подчеркнул, что «Азербайджан поддерживает решение конфликта на основе принципа «двух государств», норм и принципов международного права, в соответствии с соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН».
Министр отметил, что «…Азербайджан как ответственный член ОИС, а также как председатель ОИС в 2026 году всегда готов оказать поддержку братскому палестинскому народу… Помимо предыдущих лет, с 2023 года, когда началась эскалация, Азербайджан оказал помощь в размере 2 миллионов долларов США в целях облегчения гуманитарного положения палестинского народа».
Джейхун Байрамов довел до сведения присутствующих, что Азербайджан проявил «инициативу по поддержке палестинского народа в сфере образования и здравоохранения, в этом направлении в 2024-2025 годах 15 палестинским студентам был выделен «Международный образовательный грант имени Гейдара Алиева», также Азербайджан взял на себя обязательство построить в Наблусе школу на 600 учащихся».
Джейхун Байрамов в своем выступлении подчеркнул, что Азербайджан «поддерживает план по восстановлению Газы и оказанию помощи, выдвинутый Египтом и одобренный во время чрезвычайного арабского саммита 4 марта».
В ходе своего выступления министр поздравил Сирию с восстановлением членства в ОЭСР: «Выражена поддержка территориальной целостности и суверенитету Сирии, а также восстановлению прочного мира и стабильности в стране».