Сторонники Асада устраивают засады, нападают...
Один представитель подчиняющихся новым властям Сирии сил безопасности погиб, двое получили ранения в результате засады, которую устроили в провинции Латакия вооруженные сторонники экс-президента страны Башара Асада. Об этом передает агентство SANA.
По его информации, патруль департамента общественной безопасности попал в засаду неподалеку от города Эль-Хаффа.
А Syria TV сообщает, что неизвестные совершили вооружённое нападение на штаб сил безопасности Сирии в Дейр эз-Зоре. Подробности произошедшего не приводятся.
6 марта в провинциях Латакия, Тартус и Хомс начались столкновения между подчиняющимися новым властям Сирии силами безопасности и вооруженными группами сторонников бывшего президента Башара Асада. Наиболее ожесточенные перестрелки произошли в городе Джебла. Власти направили в три провинции армейские части и бронетехнику, в основных городах был введен комендантский час. Минобороны Сирии объявило в пятницу о восстановлении контроля над прибрежными районами.