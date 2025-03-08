Арабы заявили о соглашении между Израилем и ХАМАС

Между Израилем и ХАМАС достигнуто соглашение по поводу продления перемирия на оставшуюся часть месяца Рамадан (до 29 марта). Об этом саудовский телеканал «Аль-Арабия» сообщил со ссылкой на собственные источники.

Утверждается, что остаются нерешенными вопросы, касающиеся второго этапа сделки по освобождению заложников.

Израиль и ХАМАС пока не комментировали это сообщение.