Арабы заявили о соглашении между Израилем и ХАМАС
8 мартa 2025, 23:47 677
Между Израилем и ХАМАС достигнуто соглашение по поводу продления перемирия на оставшуюся часть месяца Рамадан (до 29 марта). Об этом саудовский телеканал «Аль-Арабия» сообщил со ссылкой на собственные источники.
Утверждается, что остаются нерешенными вопросы, касающиеся второго этапа сделки по освобождению заложников.
Израиль и ХАМАС пока не комментировали это сообщение.
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