USD 1.7000
EUR 1.8382
RUB 1.9101
Подписаться на уведомления
Правительство Нетаньяху: ведутся переговоры о создании стратегического союза Израиль–Азербайджан–США
Новость дня
Правительство Нетаньяху: ведутся переговоры о создании стратегического союза Израиль–Азербайджан–США

Арабы заявили о соглашении между Израилем и ХАМАС

8 мартa 2025, 23:47 677

Между Израилем и ХАМАС достигнуто соглашение по поводу продления перемирия на оставшуюся часть месяца Рамадан (до 29 марта). Об этом саудовский телеканал «Аль-Арабия» сообщил со ссылкой на собственные источники.

Утверждается, что остаются нерешенными вопросы, касающиеся второго этапа сделки по освобождению заложников.

Израиль и ХАМАС пока не комментировали это сообщение.

Как российская разведка готовила захват власти в Румынии
Как российская разведка готовила захват власти в Румынии наша корреспонденция
8 мартa 2025, 21:16 2736
Аналитик Владимир Сокор: «Трамп сдаст Путину Украину и Восточную Европу»
Аналитик Владимир Сокор: «Трамп сдаст Путину Украину и Восточную Европу» наши беседы о главном
8 мартa 2025, 13:22 5448
Массовая драка в матче «Карабаха»
Массовая драка в матче «Карабаха» Сыну Гурбана Гурбанова досталось от бразильца; видео
8 мартa 2025, 22:48 3714
Ренат Дадашов вновь забил в чемпионате Польши
Ренат Дадашов вновь забил в чемпионате Польши Победный гол на 91-й минуте; видео
8 мартa 2025, 21:30 2251
Тяжелые бои в Курской области
Тяжелые бои в Курской области обновлено 20:41
8 мартa 2025, 20:41 12641
Резня алавитов. Новый ужас в Сирии
Резня алавитов. Новый ужас в Сирии главная тема
8 мартa 2025, 12:34 9853
Трамп, Путин и Ким Чен Ын сделали свое дело: катастрофа для армии Украины!
Трамп, Путин и Ким Чен Ын сделали свое дело: катастрофа для армии Украины! главная тема
8 мартa 2025, 16:49 8152
Большая сделка России с США. Удар в спину Китая
Большая сделка России с США. Удар в спину Китая война миров
8 мартa 2025, 10:45 7101
Иран сказал Трампу категорическое «нет»
Иран сказал Трампу категорическое «нет»
8 мартa 2025, 19:44 3423
Пашинян обсудил с соратниками ход переговоров с Баку
Пашинян обсудил с соратниками ход переговоров с Баку
8 мартa 2025, 19:25 2908
Переговоры Украины и США: Зеленский выступил с заявлением
Переговоры Украины и США: Зеленский выступил с заявлением обновлено 18:08
8 мартa 2025, 18:08 7250

ЭТО ВАЖНО

Как российская разведка готовила захват власти в Румынии
Как российская разведка готовила захват власти в Румынии наша корреспонденция
8 мартa 2025, 21:16 2736
Аналитик Владимир Сокор: «Трамп сдаст Путину Украину и Восточную Европу»
Аналитик Владимир Сокор: «Трамп сдаст Путину Украину и Восточную Европу» наши беседы о главном
8 мартa 2025, 13:22 5448
Массовая драка в матче «Карабаха»
Массовая драка в матче «Карабаха» Сыну Гурбана Гурбанова досталось от бразильца; видео
8 мартa 2025, 22:48 3714
Ренат Дадашов вновь забил в чемпионате Польши
Ренат Дадашов вновь забил в чемпионате Польши Победный гол на 91-й минуте; видео
8 мартa 2025, 21:30 2251
Тяжелые бои в Курской области
Тяжелые бои в Курской области обновлено 20:41
8 мартa 2025, 20:41 12641
Резня алавитов. Новый ужас в Сирии
Резня алавитов. Новый ужас в Сирии главная тема
8 мартa 2025, 12:34 9853
Трамп, Путин и Ким Чен Ын сделали свое дело: катастрофа для армии Украины!
Трамп, Путин и Ким Чен Ын сделали свое дело: катастрофа для армии Украины! главная тема
8 мартa 2025, 16:49 8152
Большая сделка России с США. Удар в спину Китая
Большая сделка России с США. Удар в спину Китая война миров
8 мартa 2025, 10:45 7101
Иран сказал Трампу категорическое «нет»
Иран сказал Трампу категорическое «нет»
8 мартa 2025, 19:44 3423
Пашинян обсудил с соратниками ход переговоров с Баку
Пашинян обсудил с соратниками ход переговоров с Баку
8 мартa 2025, 19:25 2908
Переговоры Украины и США: Зеленский выступил с заявлением
Переговоры Украины и США: Зеленский выступил с заявлением обновлено 18:08
8 мартa 2025, 18:08 7250
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться