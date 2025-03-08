Украинские дроны атакуют российские области

Паблики пишут, что, в частности, был атакован Таганрог, на месте прилетов вспыхнул пожар.

Минобороны РФ утверждает, что дежурные средства ПВО уничтожили 16 украинских беспилотников в небе над Россией. Над Белгородской областью были сбиты 10 БПЛА, шесть — над Ростовской областью. Цели были перехвачены с 20:00 до 21:30 мск. Информации о пострадавших не поступало.

Минобороны также заявило об уничтожении пяти беспилотников ВСУ над Белгородской и Курской областями.

По данным российского оборонного ведомства, в течение суток было уничтожено более 170 БПЛА, сбиты пять управляемых авиационных бомб JDAM и реактивный снаряд РСЗО HIMARS.

В то же время Росавиация сообщает, что в работе аэропорта Волгограда были введены временные ограничения для обеспечения безопасности полетов: «Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет».

Кроме того, МЧС России объявило о воздушной опасности на территории аннексированного Крыма.