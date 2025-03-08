Кандидатам на госдолжности нужно пройти тест на «верность» Трампу

По данным издания, Белый дом проводит отбор потенциальных кандидатов на должности, тестируя их лояльность к Трампу и его программе на второй срок. Анонимные источники издания рассказали, что кандидатам задают, в частности, такие вопросы: готовы ли вы выступать спикером массовых депортаций? Какой из указов Трампа вам больше всего нравится? Кто выиграл президентские выборы 2020 года? С какой политикой Трампа вы не согласны?

Претендентов также спрашивают об их отношении к событиям 6 января 2021 года, когда сторонники Трампа штурмовали Капитолий, пытаясь отменить официальную сертификацию победы лидера тогдашних выборов Джо Байдена.

Некоторые кандидаты на высокие должности в федеральных агентствах, требующие специальной экспертизы, считают такие проверки странными, поскольку вопросы касаются тем, далеких от их будущих обязанностей.

Процесс отбора возглавляет Серджио Гор, который сейчас руководит президентским кадровым офисом. Ранее он работал в команде сенатора-республиканца от Кентукки Рэнда Пола, после первого срока Трампа укрепил с ним связи и помогал собирать средства на его избирательную кампанию 2024 года.