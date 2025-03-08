Литва будет стрелять по России кассетными снарядами… Если российская армия вторгнется

Литва стала первой в Европейском Союзе страной, которая официально вышла из многостороннего договора, запрещающего использование кассетных боеприпасов. Принимая это решение, власти в Вильнюсе сослались на повышенный уровень состояния безопасности в стране. По данным анализа реестра Управления ООН по разоружению, за всю 80-летнюю историю этой международной организации было зафиксировано только пять случаев официального выхода из подобных многосторонних договоров. Причем три из них приходятся на долю России.

До Литвы ни одна страна не выходила из Конвенции по кассетным боеприпасам, как, собственно, и из четырех других договоров о гуманитарном разоружении. Отметим характерную особенность кассетных боеприпасов, которые можно сбрасывать с самолетов или использовать в качестве артиллерийских снарядов – они активируются в воздухе, распространяя на большую площадь многочисленные фрагменты взрывной массы. По сути, они действуют, как наземные мины, которые далеко не всегда взрываются сразу и могут сдетонировать спустя годы. В 2011 году Литва ратифицировала Конвенцию о кассетных боеприпасах, взяв на себя обязательство не только исключить из своего арсенала этот вид оружия, но также прекратить его производство и продажу. Но, по мнению правительства Литвы, нынешняя обстановка «требует для обеспечения национальной безопасности и защиты наших граждан поддержания полного спектра оборонительных средств, включая кассетные боеприпасы». Отметим, что ни Россия, ни Украина, активно применяющие кассетные боеприпасы в войне, начавшейся в феврале 2022 года, а также США, Иран, Израиль, и Северная Корея, не входят в число ста одиннадцати государств, подписавших эту Конвенцию. В беседе с редакцией haqqin.az литовский военный эксперт, полковник в отставке Вайдотас Малинионис, являющийся генеральным директором Фонда поддержки обороны, отметил, что кассетное оружие – это чрезвычайно эффективное средство борьбы с пехотой противниками и с некоторыми видами небронированных военных машин.

«Их эффективность наглядно продемонстрировала война в Украине, - подчеркнул эксперт. - Хочу отметить, что изначально Литва входила в клуб стран, выступавших против этого оружия. Но сейчас мы являемся свидетелями того, что Россия полностью игнорирует ограничения в современных войнах и широко применяет не только кассетное, но и химическое оружие. Напомню, что в начале мая прошлого года Госдепартамент США обвинил Россию в неоднократном применении против украинских солдат химического оружия - удушающего вещества хлорпикрина. В результате по меньшей мере пятьсот солдат ВСУ прошли курс лечения от воздействия токсичных веществ, а один погиб, задохнувшись газом. Также напомню, что хлорпикрин, применявшийся армией Германии во время Первой мировой войны, внесен в «черный список» Организации по запрещению химического оружия. Конечно, Литва не будет заниматься производством химического оружия, запрещенного международными конвенциями. Но в вопросе кассетных бомб и противопехотных мин моя страна отошла от прежних позиций и приняла решение включить эти виды оружия в своей арсенал. Ситуация в Литве и странах Балтии известна, так что, мы не можем рисковать и держаться в рамках договоренностей, которые игнорирует Российская Федерация. Кассетное оружие весьма эффективно против тактики российского командования в виде «мясных штурмов», которую они демонстрируют на поле боя. Это оружие дает хорошую асимметрию против массированных атак с большим скоплением пехоты. Литве будет легче обороняться, имея на вооружение также не только кассетные бомбы, но и пехотные мины, по которым ведутся активные переговоры». Вайдотас Малинионис рассказал, что Литва, скорее всего, выйдет и из Оттавской конвенции по отказу от использования противопехотных мин. «В этом вопросе есть большая поддержка в литовском обществе, - отметил он. - Российская тактика заваливания врага телами своих солдат в расчете на истощение людских ресурсов противника требует адекватного военного ответа. К сожалению, Россия не отказалась от тактики «щедрого» расходования живой силы времен Второй мировой войны. И это дает ей большое преимущество не только в нынешней войне с Украиной, но и перед странами, с которыми она собирается воевать. Поскольку ни Россия, ни Соединенные Штаты в таких конвенциях не участвуют, то уверен, что примеру Литвы последуют ряд других европейских стран НАТО, в частности, соседние с нами Польша и Германия. На мой взгляд, это всего лишь вопрос времени. Нам надо быть готовыми к любым сценариям, а потому мы решили убрать это преимущество России».

По мнению Малиниониса, если Кремлю удастся взять под контроль Украину, вторжение России в страны Балтии станет более чем вероятным. «По российским каналам постоянно звучат призывы вернуть под контроль Москвы не только Прибалтику и Молдову, но и Румынию с Польшей, - говорит литовский эксперт. - Мы видели демонстрации россиян с картонными танками, на башнях которых написано: «На Берлин!» Алексей Журавлев, первый заместитель председателя думского Комитета по обороне, открыто заявляет, что вся Прибалтика должна принадлежать России, российские политологи и пропагандисты все чаще и настойчивее требуют проведение в странах Балтии «денацификации» и «демилитаризации» и прочее. Так что, ближайшие планы Москвы по Латвии, Литве и Эстонии совершенно очевидны». Малинионис отметил, что невзирая на тот факт, что некоторые страны НАТО, в частности, Венгрия и Словакия, могут отказаться от выполнения 5-й статьи НАТО, большинство стран Североатлантического альянса будут соблюдать принцип коллективной защиты. «Что же касается США, то, отвечая на вопрос журналиста о пятой статье НАТО, Дональд Трамп сказал, что Америка будет соблюдать обязательства по нему, - подчеркнул эксперт. – Но в любом случае, даже без США, большинство европейских государств НАТО будут считать нападение на одну из стран альянса объявлением войны всем государствам, входящим в Североатлантический блок». Литовский гость редакции haqqin.az считает, что Европа наконец-то стряхнула с себя негу миротворчества и вплотную занялась усилением обороноспособности Старого Света.