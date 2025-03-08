Акции за права женщин переросли в столкновения с полицией

В Париже на Международный женский день произошли столкновения между полицией и участниками манифестации за права женщин, передает агентство CLPress.

Полиция применила слезоточивый газ для разгона агрессивно настроенных демонстрантов, некоторые из которых поджигали уличные урны и строили баррикады по пути следования колонны.