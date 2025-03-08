Акции за права женщин переросли в столкновения с полицией
В Париже на Международный женский день произошли столкновения между полицией и участниками манифестации за права женщин, передает агентство CLPress.
Полиция применила слезоточивый газ для разгона агрессивно настроенных демонстрантов, некоторые из которых поджигали уличные урны и строили баррикады по пути следования колонны.
Манифестация проходила от площади Республики до площади Нации и, по данным префектуры полиции, собрала около 48 тыс. участников, среди которых были представители феминистских ассоциаций и профсоюзов. Организаторы заявили об участии 120 тыс. человек в парижской демонстрации и сообщили, что по всей Франции было организовано 150 акций против неравенства и притеснения женщин, в которых приняли участие 250 тыс. человек.
Полиция использовала гранаты со слезоточивым газом и щиты для разгона демонстрантов, которые вступали в столкновения со стражами порядка.