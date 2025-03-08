Мать и двое детей погибли от угарного газа в Имишли
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В Имишлинском районе мать и двое малолетних детей погибли от угарного газа, передает АПА.
Глава семьи Азадов Васиф Алирза оглу (1989 года рождения) в коматозном состоянии помещен в отделение реанимации районной больницы.
«Мужчине поставлен диагноз «отравление газом». Состояние оценивается как средней тяжести», - заявили в TƏBIB.
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