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Сбежавшего из тюрьмы задержали спустя 40 лет

01:02 362

Мужчину, который почти 40 лет назад сбежал из тюрьмы в Пуэрто-Рико, задержали в штате Флорида в США, сообщает ABC News со ссылкой на данные офиса шерифа округа Ли.

Мужчину зовут Хорхе Милья-Вальдес, он сбежал из тюрьмы Пуэрто-Рико в 1987 году и, по версии местных властей, жил под именем Луис Агирре.

В офисе шерифа отметили, что после задержания у мужчины взяли отпечатки пальцев и сравнили с полученными в 1986 году перед заключением под стражу. В результате специалисты смогли подтвердить, что Агирре и Милья-Вальдес это один и тот же человек.

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