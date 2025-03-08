Москве – пряник, Пекину – кнут

В частности, американская сторона не хочет использования слово «санкции», а также формулировки о «способности России вести войну» в Украине, которую Вашингтон хочет заменить на «получение доходов».

США настаивают на смягчении формулировок G7 в отношении России и ужесточении в отношении Китая, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

В то же время США настаивают на прямом упоминании Китая в сфере морской безопасности, в том числе утверждения, что его «незаконные морские притязания» создают риск для «жизни и средств к существованию».

Речь идет о совместном коммюнике по итогам встречи министров иностранных дел. Саммит состоится на следующей неделе в Канаде. Итоговая версия документа должна быть принята единогласно.

По словам собеседников, США отклонили предложение Канады по формированию целевой группы, которая занялась бы мониторингом нарушения санкций в отношении экспорта российской нефти.

По сведениям Reuters, американские власти начали прорабатывать смягчение санкций против российской энергетики на случай достижения договоренностей между Москвой и Киевом. Белый дом, объясняет агентство, стремится, чтобы в случае решения снять ограничения не возникло задержек из-за недостаточной подготовки.