Вице-президент США жалуется на проукраинских протестующих

Вице-президент США Джей Ди Вэнс пожаловался, что проукраинские протестующие преследовали его во время прогулки с дочерью.

Вэнс в соцсети Х рассказал, что в субботу, когда он гулял со своей трехлетней дочерью, за ними «шла группа протестующих», которая «кричала» «Слава Украине».

Вэнс рассказал, что решил поговорить с протестующими, чтобы они «оставили в покое» его дочь, и почти все они согласились.

«Разговор был преимущественно уважительным, но если вы преследуете 3-летнего ребенка в рамках политического протеста, вы – плохой человек», – резюмировал Вэнс.

Вице-президент США стал активным участником спора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме, после которого было сорвано подписание соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США.