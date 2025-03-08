UFC 313 в Лас-Вегасе: азербайджанский боец Рафаэль Физиев против американца Джастина Гейджи

В эти минуты в Лас-Вегасе проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 313, в соглавном бою которого азербайджанец Рафаэль Физиев будет драться с американцем Джастином Гейджи.

Гейджи занимает 3-е место в рейтинге легковесов (70,3 кг) UFC, а Физиев - 11-е.

Американец должен был драться с 6-м номером рейтинга Дэном Хукером, но тот снялся из-за травмы. В итоге за 10 дней до боя предложение заменить Хукера получил Рафаэль Физиев, ответивший согласием.

Свой последний поединок Рафаэль провел почти полтора года назад - 23 сентября 2023 года. Тогда из-за травмы колена он потерпел обидное поражение от поляка Матеуша Гамрота. А до этого Физиев решением судей уступил как раз Гейджи. В том бою во втором раунде американец попал Физиеву пальцем в глаз. Поединок, проходивший до того момента с преимуществом азербайджанца, был остановлен. А после паузы Гейджи перехватил инициативу. Сейчас у Рафаэля есть шанс взять реванш.

32-летний азербайджанский боец провел 15 боев в смешанных единоборствах, в которых одержал 12 побед и потерпел 3 поражения.

Гейджи имеет 25 побед и 5 поражений. После победы над Рафаэлем он нокаутировал Дастина Порье, а в апреле прошлого года был побит Максом Холлоуэйем.

Бой Гейджи - Физиев начнется приблизительно в 08:30 по бакинскому времени. Затем состоится главный бой вечера, в котором за титул чемпиона UFC в полутяжелом весе поборются бразилец Алекс Перейра и россиянин Магомед Анкалаев.