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Америку опять охватили пожары

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Крупные лесные пожары вспыхнули на Лонг-Айленде недалеко от Нью-Йорка, сообщает телеканал ABC.

Власти объявили чрезвычайное положение. Огонь стремительно распространяется, достигая скорости до 56 км/ч, передает телеканал.

В январе пожары охватили американский штат Калифорния. Число погибших в результате возгораний достигло по меньшей мере 27. Как отмечал бывший президент США Джо Байден, на восстановление пострадавших районов потребуются десятки миллиардов долларов.

23 января в Лос-Анджелесе начал распространяться новый лесной пожар. Возгорание вспыхнуло в районе Кастаик и распространилось на 9,4 тысячи акров (38 квадратных километров).

Комментируя эту ситуацию, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом указывал, что лесные пожары в штате могут стать крупнейшим бедствием в истории США, если их рассматривать с точки зрения объема нанесенного ущерба и связанных с ним расходов.

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