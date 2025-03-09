Циничное заявление Маска

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что «весь украинский фронт рухнет», если он отключит системы спутниковой связи Starlink.

«Меня возмущает эта многолетняя бойня, которую Украина неизбежно проиграет», — написал Маск в соцсети Х.

Ранее Маск опроверг публикацию агентства Reuters о том, что США могут отключить Украину от доступа к системе спутникового интернета Starlink в случае неудачи переговоров о сделке с природными ресурсами. «Это неправда. Reuters лжет», - написал он.

Агентство накануне сообщило со ссылкой на источники, что в ходе обсуждения доступа США к ресурсам Украины американская сторона пригрозила Киеву закрыть доступ к системе Starlink компании Маска SpaceX.

В частности, вопрос о Starlink поднимался на переговорах в Киеве 20 февраля между президентом Украины Владимиром Зеленским и спецпредставителем президента США по Украине и России Китом Келлогом. Последний пригрозил «неминуемым отключением работы» Starlink, если не будет подписан договор о редкоземельных металлах, утверждалось в публикации.