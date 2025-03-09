Совместные учения Китая, России и Ирана

Китай, Россия и Иран проведут совместные военно-морские учения «Бонд безопасности-2025» в акватории у иранского порта Чабахар в первой половине марта. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны КНР.

По данным ведомства, учения в основном будут направлены на углубление взаимного доверия и прагматичного сотрудничества между вооруженными силами стран-участниц. В рамках мероприятий будут отрабатываться атаки на морские цели, устранение повреждений, а также совместные поисково-спасательные операции, говорится в сообщении.

Отмечается, что китайская сторона для участия направит эсминец «Баотоу» и судно снабжения «Гаою Лейк».

Напомним, что в конце ноября 2024 года ВКС России и ВВС Китая провели патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей, а также западной частью Тихого океана.