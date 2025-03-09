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Мечта Трампа в руках нахчыванцев

экономика должна быть экономной
Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az
11:00 2518

Введение в строй второго в автономии магистрального газопровода Ыгдыр - Нахчыван позволит сделать энергобаланс республики более устойчивым к ценовым и политическим рискам.

При этом развитие Нахчыванской автономии в рамках стратегии "зеленой экономики" при избытке электроэнергии для ее промышленной зоны укрепит ее региональный, производственный и инфраструктурный потенциал.

В рамках соглашения между SOCAR и турецкой BOTAŞ турецкие союзники не будут взимать с Азербайджана плату за транзит газа через свою территорию в Нахчыван

Турецкий – первичный, иранский - вторичный

Прежде всего, новый газопровод – это устойчивый и более дешевый инструмент поддержания энергобаланса региона. Иранский маршрут SWAP-транспортировки газа в автономию с "большой земли" как техническую альтернативу, возможно, сохранят. Но он уже не будет основным. Установленная иранской стороной 15-процентная оплата выше рыночной и отчасти является "скрытой" формой азербайджанского субсидирования экономики Ирана.

При этом в рамках соглашения между SOCAR и турецкой BOTAŞ турецкие союзники не будут взимать с Азербайджана плату за транзит газа через свою территорию в Нахчыван.

Такая экономическая схема создает очевидное преимущество для развития в автономии энергоемких промышленных объектов в диапазоне от металлургии до развития аграрных тепличных комплексов, потребляющих массу электроэнергии и тепла. Теперь становится понятно, почему мощность трубопровода закладывалась с расчетом не менее 500 миллионов кубометров в год с возможным расширением в будущем в 300-350 миллионов кубометров. Избыток газа может быть направлен в электрогенерацию для обеспечения промышленности автономии.

Международный опыт показывает, что избыток сравнительно дешевой электроэнергии, как правило, стимулирует развитие производственных мощностей данного региона.

Наибольшая концентрация новой промышленности будет сфокусирована в Нахчыванском промышленном парке. В рамках "Государственной программы социально-экономического развития Нахчыванской автономии на 2023–2027 годы" в нем определены такие приоритетные направления, как производство продуктов питания, легкая промышленность, химическая промышленность и агропромышленный сектор.

Наибольшая концентрация новой промышленности будет сфокусирована в Нахчыванском промышленном парке

Трамп был бы счастлив

В свете популяризации редкоземельных металлов, о чем безустанно говорит американский президент Трамп, обратив внимание на развитие отрасли цветной металлургии на базе сырья, полученного с горнорудных месторождений автономии. Здесь активно осваивают несколько из двадцати одного разведанного месторождения. В "пермских слоях" достаточна высока концентрация боксита – оптимального сырья для получения алюминия. В Ордубадском районе осваивается Парагачайское молибденовое месторождение, имеющее генетическую связь с самыми значительными в Европе Мегри-Ордубадскими залежами этого сырья. На основе этого месторождения уже действует фабрика по переработке руды.

Помимо традиционного использования для легирования сталей в качестве компонента жаропрочных и коррозионностойких сплавов, молибден является также одним из металлов "четвертой промышленной" революции.

В свете популяризации редкоземельных металлов, о чем безустанно говорит американский президент Трамп, обратив внимание на развитие отрасли цветной металлургии на базе сырья, полученного с горнорудных месторождений автономии

Чистый монокристаллический молибден используется в производстве зеркал для мощных газодинамических лазеров, теллурид молибдена является очень хорошим термоэлектрическим материалом для производства термоэлектрогенераторов, а трехокись молибдена (молибденовый ангидрид) широко применяется в качестве положительного электрода в литиевых источниках тока.

Таким образом, получив "энергоимпульс" нового газопровода, экономика Нахчыванского региона может обрести второе дыхание для интеграции в мировые поставки важнейшего сырья и создания собственных национальных обрабатывающих производств. Но в то же время понятно, что этот рывок предполагает значительные инвестиции с длительной окупаемостью.

…и синица в руках

Для промышленного развития автономии есть более простые и дешевые бизнес-идеи среднесрочного периода по расширению производства строительных материалов, различного оборудования, мебели, текстиля, одежды, изделий из кожи и обуви, упаковочных материалов, бумаги и бумажных изделий.

Учитывая доступную транспортную связность с Ираном и Турцией, а в перспективе и с "большой землей" через Зангезурский коридор, промышленность автономии может обеспечить как известный уровень импортозамещения, так и расширять номенклатуру общего экспорта Азербайджана.

В Ордубадском районе осваивается Парагачайское молибденовое месторождение, имеющее генетическую связь с самыми значительными в Европе Мегри-Ордубадскими залежами этого сырья

Наконец, необходимо обратить внимание на вклад избытка газового баланса в развитие экспорта "зеленой энергетики". До 2030 года в автономии планируется ввести в эксплуатацию 1,5 ГВт мощностей в сфере ветряной и солнечной энергетики. Проект доставки возобновляемой электроэнергии из Азербайджана в Турцию - AZURE (Azerbaijan Scaling-Up Renewable Energy Project) обсуждается с представителями Всемирного банка и другими потенциальными инвесторами из Европы и арабских стран.

Осенью прошлого года началась подготовка технико-экономического обоснования (ТЭО) экспорта электричества из НАР в Турцию с перспективой достижения на втором этапе рынка стран ЕС. И если бы дефицит электроэнергии продолжил давление на экономику автономии, то рассуждать и строить планы на экспорт "зеленой энергии" было бы бессмысленно.

Таким образом, с введением в строй газопровода Ыгдыр - Нахчыван автономия получает мощный инструмент технологического перевооружения и поступательного экономического развития, соответствующего потребностям и стандартам развитых регионов мира.

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