Мечта Трампа в руках нахчыванцев

Введение в строй второго в автономии магистрального газопровода Ыгдыр - Нахчыван позволит сделать энергобаланс республики более устойчивым к ценовым и политическим рискам. При этом развитие Нахчыванской автономии в рамках стратегии "зеленой экономики" при избытке электроэнергии для ее промышленной зоны укрепит ее региональный, производственный и инфраструктурный потенциал.

Турецкий – первичный, иранский - вторичный Прежде всего, новый газопровод – это устойчивый и более дешевый инструмент поддержания энергобаланса региона. Иранский маршрут SWAP-транспортировки газа в автономию с "большой земли" как техническую альтернативу, возможно, сохранят. Но он уже не будет основным. Установленная иранской стороной 15-процентная оплата выше рыночной и отчасти является "скрытой" формой азербайджанского субсидирования экономики Ирана. При этом в рамках соглашения между SOCAR и турецкой BOTAŞ турецкие союзники не будут взимать с Азербайджана плату за транзит газа через свою территорию в Нахчыван. Такая экономическая схема создает очевидное преимущество для развития в автономии энергоемких промышленных объектов в диапазоне от металлургии до развития аграрных тепличных комплексов, потребляющих массу электроэнергии и тепла. Теперь становится понятно, почему мощность трубопровода закладывалась с расчетом не менее 500 миллионов кубометров в год с возможным расширением в будущем в 300-350 миллионов кубометров. Избыток газа может быть направлен в электрогенерацию для обеспечения промышленности автономии. Международный опыт показывает, что избыток сравнительно дешевой электроэнергии, как правило, стимулирует развитие производственных мощностей данного региона. Наибольшая концентрация новой промышленности будет сфокусирована в Нахчыванском промышленном парке. В рамках "Государственной программы социально-экономического развития Нахчыванской автономии на 2023–2027 годы" в нем определены такие приоритетные направления, как производство продуктов питания, легкая промышленность, химическая промышленность и агропромышленный сектор.

Трамп был бы счастлив В свете популяризации редкоземельных металлов, о чем безустанно говорит американский президент Трамп, обратив внимание на развитие отрасли цветной металлургии на базе сырья, полученного с горнорудных месторождений автономии. Здесь активно осваивают несколько из двадцати одного разведанного месторождения. В "пермских слоях" достаточна высока концентрация боксита – оптимального сырья для получения алюминия. В Ордубадском районе осваивается Парагачайское молибденовое месторождение, имеющее генетическую связь с самыми значительными в Европе Мегри-Ордубадскими залежами этого сырья. На основе этого месторождения уже действует фабрика по переработке руды. Помимо традиционного использования для легирования сталей в качестве компонента жаропрочных и коррозионностойких сплавов, молибден является также одним из металлов "четвертой промышленной" революции.

Чистый монокристаллический молибден используется в производстве зеркал для мощных газодинамических лазеров, теллурид молибдена является очень хорошим термоэлектрическим материалом для производства термоэлектрогенераторов, а трехокись молибдена (молибденовый ангидрид) широко применяется в качестве положительного электрода в литиевых источниках тока. Таким образом, получив "энергоимпульс" нового газопровода, экономика Нахчыванского региона может обрести второе дыхание для интеграции в мировые поставки важнейшего сырья и создания собственных национальных обрабатывающих производств. Но в то же время понятно, что этот рывок предполагает значительные инвестиции с длительной окупаемостью. …и синица в руках Для промышленного развития автономии есть более простые и дешевые бизнес-идеи среднесрочного периода по расширению производства строительных материалов, различного оборудования, мебели, текстиля, одежды, изделий из кожи и обуви, упаковочных материалов, бумаги и бумажных изделий. Учитывая доступную транспортную связность с Ираном и Турцией, а в перспективе и с "большой землей" через Зангезурский коридор, промышленность автономии может обеспечить как известный уровень импортозамещения, так и расширять номенклатуру общего экспорта Азербайджана.