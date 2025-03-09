Владимир Зеленский стал «препятствием для мира», пишет газета Times. По ее данным, так украинского президента назвал один из британских министров.

«Прошлой осенью один британский министр назвал Зеленского в разговоре со мной «препятствием для мира», - пишет обозреватель Times Марк Урбан.

«Проблема в том, что Зеленский отказывался от дипломатического взаимодействия с Россией с тех пор, как переговоры провалились через несколько недель после начала войны», - заявил Урбану министр.

Это мнение «не является единичным в европейских столицах» и говорит о разрыве между публичными заявлениями европейских чиновников и их частными мыслями о войне.

Другой британский чиновник заявил, что Зеленский способен к переговорам, но «рискует принять плохие решения» из-за того, что «глубоко истощен» тремя годами войны.

«Подобные сомнения относительно Зеленского высказываются шепотом и за закрытыми дверями. Однако очевидно, что Трамп придерживается таких взглядов и открыл их всему миру во время того катастрофического заседания в Овальном кабинете», - говорится в статье.

Издание предполагает, что украинский президент даже после принуждения к переговорам со стороны Трампа «рассчитывает на провал (переговоров), поскольку не может согласиться ни на что, что выглядит как капитуляция».

Для этого «Зеленский научился делать предложения, выполнять которые ему не придется. Недавний пример — заявление о том, что он готов уйти с поста президента в обмен на вступление Украины в НАТО в рамках мирного соглашения, что примерно так же вероятно, как если бы Путин завтра проснулся и приказал всем своим войскам вернуться домой».

«Зеленский также овладел искусством предлагать России шаги, на которые она вряд ли пойдет, например, согласиться на освобождение всех оставшихся пленных или прекратить атаки на украинскую инфраструктуру», - пишет Times.

Однако давление Трампа с требованием заключить мир будет усиливаться - поэтому даже среди поддерживающих Зеленского европейских политиков есть те, кто считает, что его «политическое выживание под угрозой».

«Существует риск, что серьезное поражение на поле боя приведет к открытым политическим разногласиям в Украине, вызвав более явное сопротивление Зеленскому и его политике», - пишет издание.

Стратегия Зеленского, по мнению журналиста, в том, что «его армия сможет удержать линию фронта, пока продолжаются переговоры, а украинцы смогут вынести растущие потери от ракетных ударов на фоне сокращающихся поставок американского оружия». Таким образом, украинский президент «надеется разоблачить российские требования как чрезмерные даже для Трампа».

При этом издание не исключает, что эта стратегия может и не сработать. «Для Зеленского ограничение обмена американской разведывательной информацией будет болезненным, особенно учитывая, что украинская операция в Курской области, начатая в августе прошлого года, идет не лучшим образом», - пишет The Times.

«Для Зеленского последний оставшийся шанс состоит в надежде на то, что растущие потери и экономические трудности в конечном итоге подорвут переговорные позиции Путина», - считает газета и приводит цитату Джей Ди Вэнса о том, что «надежда — не стратегия».