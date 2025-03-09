Россиянам массово заблокировали счета

Прокуратура Северо-Казахстанской области (СКО) в рамках уголовного дела заблокировала счета переехавшим в республику россиянам. Об этом сообщает «КазТАГ» со ссылкой на участников чата «Арест счетов», где состоят в основном релоканты из России. Согласно закрепленному сообщению в чате, в департаменте полиции Петропавловска пострадавшим сообщили, что проблема затронула порядка 2 тысяч человек. По предположениям участников сообщества, расследование может быть связано с деятельностью дропперов и нелегальными операциями с криптовалютой.

Факт блокировки счетов подтвердили в пресс-службе прокуратуры СКО. «В рамках уголовного дела приняты ограничительные меры по банковским картсчетам», — заявили в ведомстве, уточнив, что по итогам проверки ограничения могут быть сняты. Однако детали самого расследования прокуратура не раскрыла.

При этом, по словам участников чата «Арест счетов», под блокировку попали не только россияне, но и граждане Казахстана. Официального подтверждения этой информации пока нет.

По сведениям Baza, ограничения затронули клиентов популярного среди экспатов казахстанского банка Kaspi. В мобильном приложении банка пользователи получили уведомления о поступлении на их счета «сомнительных» средств, в связи с чем было начато досудебное расследование. Согласно опубликованным скриншотам, решение о блокировке принял начальник управления досудебного расследования прокуратуры СКО по фамилии Мендыбаев.

В настоящее время россияне, попавшие под блокировку, не могут снять деньги, чтобы оплатить жилье и питание. Они намерены подать коллективную жалобу в Генеральную прокуратуру Казахстана с требованием проверить законность ограничений, пишет Baza.

После начала российского вторжения в Украину в 2022 году и до конца 2024 года карты казахстанских банков могли получить 695 тысяч россиян. По данным комитета миграционной службы МВД Казахстана, именно столько российских граждан за указанный период оформили индивидуальный идентификационный номер (ИИН), необходимый для открытия банковских счетов в республике.