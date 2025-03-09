Европейцы хотят, чтобы война в Украине шла еще 5 лет

Россия намерена испытать единство Запада, в особенности прочность пятой статьи о коллективной обороне НАТО. Об этом заявил глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль, сообщает dpa. При этом он выразил надежду, что планы Москвы не воплотятся в реальность, подчеркнув, однако, что исключать такой вариант нельзя.

Пятая статья НАТО является основой системы коллективной безопасности Альянса: она предусматривает, что нападение на одного из членов НАТО расценивается как нападение на всех. По словам главы BND, Россия хочет поставить под сомнение приверженность западных стран этому принципу, а время проведения возможного «испытания» будет зависеть от сроков завершения войны в Украине.

Если боевые действия закончатся до 2029–2030 годов, Россия сможет раньше, чем ожидалось, перенаправить свои ресурсы и сосредоточиться на создании угрозы Европе, пояснил Каль: «Скорое окончание войны в Украине позволит россиянам направить свою энергию туда, куда они действительно хотят, а именно — против Европы».

По словам главы немецкой разведки, Россия представляет будущее мирового порядка таким, где влияние НАТО будет ослаблено, а сфера влияния Москвы будет постепенно продвигаться на запад — желательно без присутствия США в Европе.

Похожие заявления Каль делал осенью прошлого года. Тогда он подчеркивал, что Владимир Путин стремится не только расширить влияние Кремля в Европе, но и вытеснить военное присутствие США с континента, поскольку оборонные расходы Соединенных Штатов значительно превышают расходы стран Европейского союза.