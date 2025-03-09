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Россияне попали в ловушку в Курской области

Уничтожен главный финансист ИГИЛ

12:01 448

Главное управление разведки и безопасности Ирака сообщило, что в результате специальных разведывательных миссий удалось ликвидировать высокопоставленного командира ИГИЛ в провинции Салах-эд-Дин на севере страны.

Сообщается, что уничтоженный террорист отвечал за финансирование и поддержку сил организации и был агентом разведки, ордер на арест которого ранее был выдан в соответствии с Законом о борьбе с терроризмом.

Кроме того, сообщается, что курды в Сирии с помощью Центрального командования Вооруженных сил США захватили лидера ячейки ИГИЛ Салаха Мохаммада аль-Абдуллу.

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