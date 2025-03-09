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Франция поставит Украине планирующие бомбы. Счет оплатит Россия

12:21 431

Франция предоставит Украине военную помощь в размере 195 миллионов евро, используя проценты, начисленные с замороженных российских активов, сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью изданию La Tribune.

«Дополнительная помощь позволит доставить 155-мм снаряды, а также планирующие бомбы AASM, которыми вооружены украинские «Mirage 2000»», - сказал Лекорню.

Он добавил, что Франция ускоряет передачу Украине устаревшей техники, включая танки и бронемашины.

В октябре 2024 года страны «Большой семерки» (G7) пришли к соглашению, согласно которому обязались предоставить Украине кредит почти на 50 миллиардов долларов, обеспеченный доходами от зарубежных российских активов.

Заявление Франции прозвучало всего через несколько дней после того, как 1 марта Великобритания подписала соглашение с Украиной о предоставлении стране кредита на сумму 2,26 миллиарда фунтов стерлингов (2,84 миллиарда долларов), обеспеченного замороженными российскими активами.

Как сообщили в Министерстве финансов Великобритании, кредит будет направлен на закупку оборонного оборудования в соответствии с потребностями Украины.

Западные страны заморозили российские активы на сумму 300 миллиардов долларов, однако они могут получить доступ только к годовому доходу, генерируемому этими фондами, который составляет примерно 3,2 миллиарда долларов.

Эти доходы пойдут на погашение кредита Киеву в размере 50 миллиардов долларов.

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