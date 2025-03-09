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Путин хочет смерти главного оружейника Европы

The Telegraph
12:39 3114

Гендиректор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер сейчас, возможно, является самым важным человеком в Европе, ведь именно его заводы производят оружие для истощенных арсеналов Европы и украинского фронта.

Однако, как отмечает The Telegraph, в том, чтобы быть главным оружейником Европы, есть один существенный недостаток – российский лидер Владимир Путин хочет его смерти.

В прошлом году Путин во время встречи с высшими командирами России отдал дань уважения способностям Паппергера, осудив его четыре раза. А российская военная разведка планировала его убийство.

Тем, что Паппергер остался жив, он, возможно, обязан мастерству американской разведки, которая раскрыла план убийства и предупредила своих немецких коллег, отмечает издание.

"Это была серьезная угроза, - сказал источник в немецких силах безопасности. - Не прямая угроза, когда кто-то на самом деле в пути с оружием, но это была серьезная угроза, часть российской деятельности на немецкой земле".

По данным источников, Паппергер постоянно находится "на радаре" у россиян.

"Они пытаются сделать его жизнь ужасной, чтобы оказать на него давление, чтобы он был вынужден уйти в отставку или лишить свою компанию поддержки", - говорит один из собеседников издания.

Однако теперь Америка бросает Паппергеру величайший профессиональный вызов: перевооружить целый континент.

Фридрих Мерц, будущий канцлер Германии, пообещал инвестировать "все, что потребуется", и Бундестаг вскоре внесет поправки в Конституцию, чтобы освободить расходы на оборону от законного ограничения государственного долга.

Компания Rheinmetall и так является крупнейшей оборонной компанией в крупнейшей экономике Европы, при этом, если Мерц добьется своего, она вскоре будет иметь самый большой оборонный бюджет в Европе.

Сегодня Rheinmetall производит боевые машины пехоты Lynx, которые так ценят Вооруженные силы Украины, а также передовые системы ПВО, новые системы для сбивания беспилотников-убийц и основные технологии вооружения и управления огнем танка Leopard 2.

В стадии разработки также находится новый основной боевой танк для Европы под названием Panther, который будет использовать искусственный интеллект для охоты на цели.

Неудивительно, что портфель заказов концерна превышает 38 миллиардов евро, а акции Rheinmetall выросли на 175 процентов за последний год.

"Паппергера ненавидят все "нужные" люди, поскольку его заводы стремятся защитить Европу. Если у Европы есть последний шанс на реальный маневр, чтобы сдержать Россию, то он - острие копья континента", - подытоживает The Telegraph.

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