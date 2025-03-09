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США не позволили бороться с теневым флотом России

13:39 1264

США помешали «Большой семерке» (G7) создать оперативную группу по противодействию теневому флоту России, который используется для обхода нефтяных санкций, пишет Bloomberg. С таким предложением выступила председательствующая в G7 Канада, однако американцы его отклонили. По словам источников, это связано с тем, что администрация президента США Дональда Трампа пересматривает свои позиции в многосторонних организациях.

На следующей неделе в Квебеке состоится саммит министров иностранных дел G7. В преддверии встречи «семерка» пытается согласовать совместное заявление по вопросам безопасности на море. США настаивают на ужесточении формулировок в отношении Китая и смягчении риторики в адрес России. Помимо наложения вето на предложение Канады Вашингтон настаивал на том, чтобы убрать слово «санкции» и заменить формулировку о «способности России продолжать войну» на «способность получать доходы». Коммюнике G7 не является окончательным, пока не будет опубликовано на основе консенсуса.

В феврале «Большая семерка», в которую также входят Великобритания, Франция, Германия, Италия и Япония, не смогла выпустить совместное заявление по случаю третьей годовщины вторжения в Украину из-за противодействия США резкому осуждению России.

Ранее сообщалось, что европейские страны обсуждают план, который позволит им захватывать танкеры из теневого флота России в Балтийском море под предлогом борьбы с экологическими нарушениями или пиратством. Предложения включают в себя использование норм международного права для задержания судов. Также страны ЕС могут действовать самостоятельно или в кооперации друг с другом, вводя национальные требования, которые позволят им останавливать подозрительные танкеры даже за пределами своих территориальных вод, отмечали источники Politico.

Термином «теневой флот» обозначают устаревшие нефтяные танкеры, с помощью которых Россия обходит западные санкции, наложенные за войну против Украины, включая потолок в $60 за баррель. В ЕС неоднократно указывали на риск экологической катастрофы из-за активного использования таких судов. Уже было выявлено как минимум девять случаев, когда перевозившие российские энергоресурсы танкеры оставляли за собой нефтяные пятна длиной в десятки километров.

В декабре 12 стран северной Европы договорились ввести проверку страховых полисов у российских танкеров. Хотя суда не обязаны останавливаться в случае предъявления такого требования, отказники будут попадать в базу данных: присутствие в ней может стать основанием для введения санкций. В свою очередь, Дания распорядилась инспектировать подозрительные корабли, которые могут представлять опасность для мореплавания и окружающей среды.

По оценкам Lloyd’s List и Киевской школы экономики, российский теневой флот состоит из более чем 600 танкеров. Они перевозят около 70% нефти, экспортируемой морским путем. При этом у многих из них отсутствует информация о владельцах и страховке.

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