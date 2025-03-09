Тегеран хочет понять: «Мы уступаем в этом и получаем вот это. Но это стопроцентно и железобетонно»

Президент Дональд Трамп заявил, что хочет заключить новое ядерное соглашение с Ираном, и на этой неделе направил письмо верховному лидеру страны Али Хаменеи, выразив свое желание начать переговоры. Бесконечно можно наблюдать не только за текущей водой и горящим огнем, но и за торгом на восточном базаре. Который, как всегда, с элементами скандала, что, впрочем, совершенно не означает, что покупатель и продавец, к изумлению сторонних наблюдателей, не договорятся, как бы они ни «поливали» друг друга в процессе торга.

Американо-иранский диалог выглядит сейчас как на восточном базаре: «Это золото, а не урюк! Да это твое лицо на урюк похоже!» - обе стороны желают продемонстрировать друг другу непреклонность и качество товара, который собираются продать, но действия их настолько наиграны, что прямо воротит. «Я написал им письмо, в котором говорю: Надеюсь, вы готовы к переговорам, потому что, если нам придется действовать военным путем, это будет ужасно», — сказал Трамп в интервью Марии Бартиромо на Fox Business. Что, по сути, является переобуванием в воздухе по сравнению с прежней позицией первой каденции нынешнего американского президента, в период которой он соглашение Барака Обамы с Тегераном жестко критиковал. Теперь Трамп дает понять, что может последовать примеру Обамы и попытаться заключить новое соглашение, чтобы избежать военного столкновения с Тегераном и не допустить дальнейшего развития иранской ядерной программы. Дословно: «Я бы предпочел договориться. Не уверен, что все со мной согласны, но мы можем заключить соглашение, которое будет таким же эффективным, как и военная победа. Но время поджимает. Что-то скоро произойдет в ту или иную сторону». После чего направил послание верховному лидеру Ирана Али Хаменеи.

Практически мгновенно и послание Трампа, и он сам были посланы обратно. Выступая перед иранской политической элитой, Али Хаменеи заявил: «Некоторые недобросовестные правительства ведут переговоры не для того, чтобы решить проблемы, а чтобы навязать свои собственные интересы». Что, в общем-то, достаточно ожидаемо. Да, переговоры с Вашингтоном Тегерану нужны, но совсем не такие, которые предлагает Трамп. В американской повестке переговоров ядерное оружие – лишь один из пунктов, причем не самый важный. Есть целый набор и иных требований: ракетная программа, ограничение военного потенциала, региональная политика и прочее «туда не ходи, туда не смотри, с тем не разговаривай, а лучше слушайся во всем Белого дома и выполняй его предписания». Совершенно ясно, что на такое Иран никогда не пойдет и даже за стол переговоров с такой повесткой не сядет, поскольку в таком случае напрочь «потеряет лицо» и окончательно потеряет репутацию, которая и без того уже в регионе ниже плинтуса. И это при том, что переговоры с американцами Тегерану нужны как воздух. Иранская ядерная программа, которая так волнует Трампа, для Тегерана лишь разменная карта, которую иранцы готовы в любой момент сбросить, что они и продемонстрировали при Бараке Обаме.