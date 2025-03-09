USD 1.7000
EUR 1.8382
RUB 1.9101
Подписаться на уведомления
Россияне попали в ловушку в Курской области
Новость дня
Россияне попали в ловушку в Курской области

Япония лучше всех на Кубке мира в Баку

Отдел спорта
14:19 301

В Баку завершился Кубок мира по спортивной гимнастике.

Сегодня в финалах выступили два азербайджанских спортсмена. Мурад Агарзаев в опорном прыжке занял 7-е место с результатом 12,799 балла. Золото у украинца Назара Чепурныго.

На перекладине представитель Азербайджана Иван Тихонов занял 8-е место с показателем 9,233 балла. 

1-е место у Казуки Мацуми из Японии. Он же первенствовал вчера на параллельных брусьях. 

Также сегодня разыгрывались медали в финале на коне. Тут лучшим оказался американец Брэндон Дэнг.

В женских соревнованиях сегодня победили японки - Харука Накамура (бревно) и Рина Киши (вольные упражнения).

Всего на Кубке мира в Баку Япония завоевала четыре золота. Два золота у белорусских спортсменов, по одному - у Азербайджана, Узбекистана, США и Украины.

Напомним, вчера в соревнованиях на кольцах золото завоевал азербайджанский спортсмен Никита Симонов.

Мечта Трампа в руках нахчыванцев
Мечта Трампа в руках нахчыванцев экономика должна быть экономной
11:00 5209
Как российская разведка готовила захват власти в Румынии
Как российская разведка готовила захват власти в Румынии наша корреспонденция
8 мартa 2025, 21:16 5752
США не позволили бороться с теневым флотом России
США не позволили бороться с теневым флотом России
13:39 1271
В Украине могут появиться австралийцы
В Украине могут появиться австралийцы
13:07 1502
ЕС на стороне Дамаска
ЕС на стороне Дамаска
12:52 1262
Путин хочет смерти главного оружейника Европы
Путин хочет смерти главного оружейника Европы The Telegraph
12:39 3122
Франция поставит Украине планирующие бомбы. Счет оплатит Россия
Франция поставит Украине планирующие бомбы. Счет оплатит Россия
12:21 2010
Европейцы хотят, чтобы война в Украине шла еще 5 лет
Европейцы хотят, чтобы война в Украине шла еще 5 лет
11:48 2378
И британцы назвали Зеленского «препятствием»
И британцы назвали Зеленского «препятствием»
11:21 3323
Хаменеи хочет доминировать сам
Хаменеи хочет доминировать сам
11:07 1904
Интересы Израиля и Ирана совпали. Против Турции
Интересы Израиля и Ирана совпали. Против Турции горячая тема
10:21 4189

ЭТО ВАЖНО

Мечта Трампа в руках нахчыванцев
Мечта Трампа в руках нахчыванцев экономика должна быть экономной
11:00 5209
Как российская разведка готовила захват власти в Румынии
Как российская разведка готовила захват власти в Румынии наша корреспонденция
8 мартa 2025, 21:16 5752
США не позволили бороться с теневым флотом России
США не позволили бороться с теневым флотом России
13:39 1271
В Украине могут появиться австралийцы
В Украине могут появиться австралийцы
13:07 1502
ЕС на стороне Дамаска
ЕС на стороне Дамаска
12:52 1262
Путин хочет смерти главного оружейника Европы
Путин хочет смерти главного оружейника Европы The Telegraph
12:39 3122
Франция поставит Украине планирующие бомбы. Счет оплатит Россия
Франция поставит Украине планирующие бомбы. Счет оплатит Россия
12:21 2010
Европейцы хотят, чтобы война в Украине шла еще 5 лет
Европейцы хотят, чтобы война в Украине шла еще 5 лет
11:48 2378
И британцы назвали Зеленского «препятствием»
И британцы назвали Зеленского «препятствием»
11:21 3323
Хаменеи хочет доминировать сам
Хаменеи хочет доминировать сам
11:07 1904
Интересы Израиля и Ирана совпали. Против Турции
Интересы Израиля и Ирана совпали. Против Турции горячая тема
10:21 4189
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться