Япония лучше всех на Кубке мира в Баку
В Баку завершился Кубок мира по спортивной гимнастике.
Сегодня в финалах выступили два азербайджанских спортсмена. Мурад Агарзаев в опорном прыжке занял 7-е место с результатом 12,799 балла. Золото у украинца Назара Чепурныго.
На перекладине представитель Азербайджана Иван Тихонов занял 8-е место с показателем 9,233 балла.
1-е место у Казуки Мацуми из Японии. Он же первенствовал вчера на параллельных брусьях.
Также сегодня разыгрывались медали в финале на коне. Тут лучшим оказался американец Брэндон Дэнг.
В женских соревнованиях сегодня победили японки - Харука Накамура (бревно) и Рина Киши (вольные упражнения).
Всего на Кубке мира в Баку Япония завоевала четыре золота. Два золота у белорусских спортсменов, по одному - у Азербайджана, Узбекистана, США и Украины.
Напомним, вчера в соревнованиях на кольцах золото завоевал азербайджанский спортсмен Никита Симонов.