Константинополь у России. Или нет?

Российские войска взяли Константинополь - село в Донецкой области к западу от Курахово, заявляет Минобороны РФ.

Украина этого не подтверждает. На карте DeepState село находится частично в серой зоне, частично под контролем ВСУ.

Константинополь находится на трассе из Курахово в Запорожье, на западном краю «мешка», который образовался в результате продвижения российских войск севернее (в Андреевке) и южнее.

Минобороны РФ также заявляет, что россияне захватили хутор Новенькое в Сумской области, а также вернули контроль над селом Лебедевка в Курской области.

Украина этого официально не подтверждала. Но продвижение россиян в Лебедевке сегодня было отмечено на карте паблика DeepState. Он же ранее сообщал, что армия РФ накапливает силы в Новеньком.