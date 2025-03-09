USD 1.7000
EUR 1.8382
RUB 1.9101
Подписаться на уведомления
Россияне попали в ловушку в Курской области
Новость дня
Россияне попали в ловушку в Курской области

Британцы обеспечат Украину разведданными

14:46 197

Великобритания предложила создать подгруппу внутри альянса «Пять глаз» для обмена разведданными с Украиной. Об этом сообщила газета Daily Mail со ссылкой на неназванные источники из сферы обороны.

«Речь не идет о выходе из «Пяти глаз», имеется в виду создание новых «Четырех глаз» внутри него», — говорится в материале.

Авторы отметили, что подобное предложение было выдвинуто после решения США остановить предоставление разведданных Киеву, а также введения запрета на аналогичную работу Великобритании и других союзников. Журналисты не уточнили, какие страны могли бы войти в новую группу.

«Пять глаз» — это альянс разведывательных служб, в который входят США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия.

4 марта администрация Белого дома объявила о приостановке всей военной помощи Украине. Ожидается, что меры поддержки будут заморожены до тех пор, пока Киев не продемонстрирует готовность к началу мирных переговоров с Москвой.

Мечта Трампа в руках нахчыванцев
Мечта Трампа в руках нахчыванцев экономика должна быть экономной
11:00 5212
Как российская разведка готовила захват власти в Румынии
Как российская разведка готовила захват власти в Румынии наша корреспонденция
8 мартa 2025, 21:16 5752
США не позволили бороться с теневым флотом России
США не позволили бороться с теневым флотом России
13:39 1272
В Украине могут появиться австралийцы
В Украине могут появиться австралийцы
13:07 1503
ЕС на стороне Дамаска
ЕС на стороне Дамаска
12:52 1263
Путин хочет смерти главного оружейника Европы
Путин хочет смерти главного оружейника Европы The Telegraph
12:39 3127
Франция поставит Украине планирующие бомбы. Счет оплатит Россия
Франция поставит Украине планирующие бомбы. Счет оплатит Россия
12:21 2014
Европейцы хотят, чтобы война в Украине шла еще 5 лет
Европейцы хотят, чтобы война в Украине шла еще 5 лет
11:48 2379
И британцы назвали Зеленского «препятствием»
И британцы назвали Зеленского «препятствием»
11:21 3326
Хаменеи хочет доминировать сам
Хаменеи хочет доминировать сам
11:07 1904
Интересы Израиля и Ирана совпали. Против Турции
Интересы Израиля и Ирана совпали. Против Турции горячая тема
10:21 4190

ЭТО ВАЖНО

Мечта Трампа в руках нахчыванцев
Мечта Трампа в руках нахчыванцев экономика должна быть экономной
11:00 5212
Как российская разведка готовила захват власти в Румынии
Как российская разведка готовила захват власти в Румынии наша корреспонденция
8 мартa 2025, 21:16 5752
США не позволили бороться с теневым флотом России
США не позволили бороться с теневым флотом России
13:39 1272
В Украине могут появиться австралийцы
В Украине могут появиться австралийцы
13:07 1503
ЕС на стороне Дамаска
ЕС на стороне Дамаска
12:52 1263
Путин хочет смерти главного оружейника Европы
Путин хочет смерти главного оружейника Европы The Telegraph
12:39 3127
Франция поставит Украине планирующие бомбы. Счет оплатит Россия
Франция поставит Украине планирующие бомбы. Счет оплатит Россия
12:21 2014
Европейцы хотят, чтобы война в Украине шла еще 5 лет
Европейцы хотят, чтобы война в Украине шла еще 5 лет
11:48 2379
И британцы назвали Зеленского «препятствием»
И британцы назвали Зеленского «препятствием»
11:21 3326
Хаменеи хочет доминировать сам
Хаменеи хочет доминировать сам
11:07 1904
Интересы Израиля и Ирана совпали. Против Турции
Интересы Израиля и Ирана совпали. Против Турции горячая тема
10:21 4190
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться