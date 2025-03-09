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Палестинцы только начали шалить, как по ним прилетела израильская ракета

14:54 79

Израильские военные нанесли новый авиаудар по сектору Газа, его целью была группа палестинских радикалов в северной части анклава.

«Ранее сегодня рядом с войсками Армии обороны Израиля в северной части Газы было выявлено несколько террористов, пытавшихся установить взрывное устройство в землю. ВВС Израиля нанесли удар по террористам», - говорится в заявлении пресс-службы ЦАХАЛ.

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