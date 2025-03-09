Трамп набросился на британцев из-за встречи с Зеленским

Президент США Дональд Трамп изменил свое отношение к Британии после того, как король Карл III встретился с украинским главой Владимиром Зеленским. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Авторы статьи отметили, что союзники Трампа передали его недовольство британским чиновникам. В ответ им сказали, что главе Белого дома «было бы неуместно давать указание королю не встречаться с Зеленским».

Источники издания утверждают, что встреча не была реакцией на скандал Зеленского и Трампа в Овальном кабинете. Они настояли на том, что она готовилась уже некоторое время.

28 февраля во время встречи Зеленского с Трампом в Белом доме произошел скандал. Американский лидер упрекнул украинского президента в неуважении и отсутствии благодарности, а также раскритиковал его за отказ от прекращения огня. В результате Зеленский покинул Белый дом, а сделка по недрам сорвалась.

3 марта телеканал Fox News сообщил, что США не будут продолжать диалог о совместной с Украиной сделке по металлам, пока Зеленский публично не извинится за свое поведение в Овальном кабинете. Журналисты отмечали, что он должен сделать это перед камерами.

Ранее экс-советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Трамп лишил Украину доступа к разведданным из-за ненависти к Зеленскому.

«Он (Трамп) считает Путина своим другом, а Зеленский ему никогда не нравился...» — отметил Болтон.