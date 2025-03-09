Трамп и Путин делят Украину, Тайвань боится быть следующим

Тайваньцы проводят параллели между ситуацией в Украине и угрозой, которая нависает над их островом со стороны Китая. Подобно украинцам, они вынуждены жить под постоянным давлением соседнего государства, которое считает их территорию своей. Кроме того, Тайвань, как и Украина, в значительной степени полагается на поддержку Запада для сдерживания агрессии, пишет The Telegraph.

Чувство беспокойства среди тайваньцев постоянно растет. "Это был огромный момент для Тайваня", - отмечает Дэвид Сакс, специалист по азиатским вопросам в Совете по международным отношениям (CFR).

Политика Дональда Трампа в отношении Украины имеет серьезные последствия для Тайваня. Он исключил гарантии безопасности для Киева, временно приостановил военную помощь и призывает Владимира Зеленского пойти на уступки в вопросе природных ресурсов и согласиться на прекращение огня. В то же время он четко заявил, что ни один из традиционных союзников США не может полностью полагаться на их поддержку.

Остров находится под постоянным давлением Китая, который регулярно демонстрирует силу с помощью военных кораблей и истребителей. Тайвань полагается на поддержку США как на ключевой фактор сдерживания. В отличие от Джо Байдена, который пообещал направить американские войска в случае китайского вторжения, Трамп избегает четких обязательств по защите Тайваня. Он заявил, что Тайвань "похитил" американскую индустрию микросхем, а также пригрозил 25-процентными пошлинами на полупроводники, которые являются основой тайваньской экономики.

"Трамп представляет изоляционизм, а это означает, что он может покинуть Тайвань", - считает Чен-Вэй Лай, инженер-полупроводник из Синьчжу.

Тайвань является мировым центром производства полупроводников, и полномасштабная война на острове могла бы вызвать глобальный экономический кризис. Это создало так называемый "силиконовый щит", который мотивирует США защищать остров. Однако если Трампу удастся перенести производство микросхем в США, его интерес к Тайваню может исчезнуть.

Тайваньцы также опасаются, что Трамп может использовать их как разменную монету в переговорах с Китаем. Несмотря на санкции против Пекина, эксперты считают, что он пытается создать условия для сделки с КНР.

В Тайване популярен лозунг: "Сегодня Украина, завтра Тайвань", который отражает опасения относительно будущей политики США.

Резкое изменение подхода Трампа к Украине является тревожным сигналом для Тайваня. "Людей беспокоит эта риторика обвинения жертвы, - отмечает Брайан Хио, редактор журнала New Bloom. - Идея заключить сделку, но при этом давить не на агрессора, а на жертву, может повториться в случае Тайваня и Китая".

Чен добавляет: "Вы просто должны понять это с фундаментального уровня, что Трамп является участником сделок. Он стремится заключать сделки".