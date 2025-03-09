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США прекращают поддержку украинских F-16

16:10 1398

Администрация Дональда Трампа решила прекратить поддержку украинских истребителей F-16, в частности поставлять комплектующие, что создало сложности для Воздушных сил ВСУ, пишет Forbes.

Перед передачей самолеты были модернизированы блоками AN/ALQ-131, системами PIDS+ и ECIPS+, что повысило их способность противостоять российским угрозам.

Аналитик Дэвид Акс отметил, что у украинских военных большая надежда на французские истребители Mirage 2000, которые поставляет Франция. Французские Mirage 2000 оснащены собственными мощными глушителями, и американцы не участвуют в их программировании, отмечает аналитик.

В Германии тем временем опасаются, что США смогут удаленно отключить закупленные страной истребители F-35.

В материале издания Bild говорится, что опасения связаны с так называемым механизмом Kill Switch, который в случае конфликта позволит удаленно заблокировать работу F-35 в любой момент.

Представитель немецкого оборонного концерна Hensoldt Йоахим Шранцхофер заявил, что этот механизм - не просто слух, и блокировка может происходить не только через встроенные системы, но и через систему планирования боевых миссий, таким образом не позволив самолетам даже взлететь.

Президент Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер считает, что Германия должна пересмотреть контракт на закупку F-35, если существует риск ограничения Вашингтоном работы истребителей.

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