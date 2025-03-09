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Израиль назвал руководство Сирии «джихадистами в костюмах»

16:50 354

Израиль раскритиковал действия нового руководства Сирии, вооруженные формирования которого устроили резню алавитов.

«Они (новые власти Сирии) были джихадистами и остаются ими, даже если теперь носят костюмы. Европа должна перестать придавать легитимность режиму, который начал свое правление с этих зверств», - заявил глава МИД Израиля Гидеон Саар в интервью BILD.

Он раскритиковал европейских политиков за их стремление наладить контакты с Ахмедом аль-Шараа, заявив, что новый режим в Сирии «уже показал свою истинную сущность».

Напомним, по данным правозащитников в ходе резни уже убито более 700 мирных жителей в прибрежных районах Сирии.

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