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Германия о получении ядерного оружия

16:52 407

Лидер Христианско-демократического союза (ХДС), вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц в интервью радиостанции Deutschlandfunk исключил вариант, при котором Германия будет иметь собственное ядерное оружие.

Вместе с тем он заявил, что намерен обсудить с Францией и Великобританией вопрос защиты Европы за счет их ядерных сил.

«Совместное использование ядерного оружия - это тема, которую мы должны обсудить», - сказал он. Он подчеркнул, что французские и британские силы могут быть лишь дополнением к «ядерному зонтику», который обеспечивают США.

«Германия не сможет и не вправе сама обладать ядерным оружием», - заявил Мерц.

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