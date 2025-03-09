Азербайджанка Наиля строит дом в джунглях

Азербайджанка Наиля, переехавшая из Баку в Индонезию, приобрела земельный участок на диком острове и строит там хижину, говорится в материале издания «Московский Комсомолец».

«Купить землю под дачный участок в Подмосковье – удовольствие не из дешевых. За шесть соток придется выложить миллионы рублей. А строительство скромного домика и вовсе обойдется в баснословную сумму. Тогда как на другом конце земли, в индонезийских джунглях, землю отдают задарма. Уроженка Азербайджана, которая строит хижину на диком острове, рассказала, что почем в непроходимых джунглях. 12 лет назад Наиля приехала из Баку в Индонезию. Сначала жила на Бали, потом перебралась на дикий остров Сумба, где решила построить дом. - Я тут одна русскоязычная, - говорит Наиля. – Местные, как правило, без образования. Занимаются в основном сельским хозяйством. У них очень традиционный уклад жизни: многие живут в деревнях, где условия такие же, какие были 100-200 лет назад. Нет воды, газа и света. Менталитет местных имеет свои особенности.

- Люди расслабленные, безответственные, очень семейные и социальные, - перечисляет Наиля. – Круг их интересов узкий. Про Россию они вряд ли что-то слышали. На эту тему мы с ними не говорим. - А почем земля в джунглях? - Метр земли тут стоит от 20—25 долларов (2000-2500 рублей), - удивляет собеседница. – Причем это место недалеко от пляжа и с видом на океан. За такую цену грех не выкупить пол-острова. Наиля решила вложиться капитально. Начала стройку с кафе, следом планирует поставить бунгало для сдачи в аренду, а потом, глядишь, дело дойдет до ресторана.

- Приходится вырубать деревья, разравнивать землю. Еще надо мост над землей строить, - планирует Наиля. Подключить к делу профессиональных строителей не выйдет. Работать в джунглях разрешено только местным. - По негласному правилу работу нужно дать бывшим владельцам земли и его родственникам. У всех мужчин тут есть небольшой опыт в строительстве. Работают парни очень медленно, на такой жаре тяжело передвигаться, еще и дожди часто идут, ландшафт сложный. Техники нет, все делается вручную. Но мне провели электричество, можно хотя бы строгать и резать. В ближайшее время планируют заказать экскаватор.