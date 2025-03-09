USD 1.7000
EUR 1.8382
RUB 1.9101
Подписаться на уведомления
Россияне попали в ловушку в Курской области
Новость дня
Россияне попали в ловушку в Курской области

Азербайджанка Наиля строит дом в джунглях

фото
17:22 2799

Азербайджанка Наиля, переехавшая из Баку в Индонезию, приобрела земельный участок на диком острове и строит там хижину, говорится в материале издания «Московский Комсомолец».

«Купить землю под дачный участок в Подмосковье – удовольствие не из дешевых. За шесть соток придется выложить миллионы рублей. А строительство скромного домика и вовсе обойдется в баснословную сумму. Тогда как на другом конце земли, в индонезийских джунглях, землю отдают задарма.

Уроженка Азербайджана, которая строит хижину на диком острове, рассказала, что почем в непроходимых джунглях.

12 лет назад Наиля приехала из Баку в Индонезию. Сначала жила на Бали, потом перебралась на дикий остров Сумба, где решила построить дом.

- Я тут одна русскоязычная, - говорит Наиля. – Местные, как правило, без образования. Занимаются в основном сельским хозяйством. У них очень традиционный уклад жизни: многие живут в деревнях, где условия такие же, какие были 100-200 лет назад. Нет воды, газа и света.

Менталитет местных имеет свои особенности.

- Люди расслабленные, безответственные, очень семейные и социальные, - перечисляет Наиля. – Круг их интересов узкий. Про Россию они вряд ли что-то слышали. На эту тему мы с ними не говорим.

- А почем земля в джунглях?

- Метр земли тут стоит от 20—25 долларов (2000-2500 рублей), - удивляет собеседница. – Причем это место недалеко от пляжа и с видом на океан.

За такую цену грех не выкупить пол-острова. Наиля решила вложиться капитально. Начала стройку с кафе, следом планирует поставить бунгало для сдачи в аренду, а потом, глядишь, дело дойдет до ресторана.

- Приходится вырубать деревья, разравнивать землю. Еще надо мост над землей строить, - планирует Наиля.

Подключить к делу профессиональных строителей не выйдет. Работать в джунглях разрешено только местным.

- По негласному правилу работу нужно дать бывшим владельцам земли и его родственникам. У всех мужчин тут есть небольшой опыт в строительстве. Работают парни очень медленно, на такой жаре тяжело передвигаться, еще и дожди часто идут, ландшафт сложный. Техники нет, все делается вручную. Но мне провели электричество, можно хотя бы строгать и резать. В ближайшее время планируют заказать экскаватор.

Материалы для строительства дома экологичные, те, что нашлись под рукой.

- Я хочу построиться из максимально простых и дешевых материалов – это камни, дерево, бамбук, плетенка из листьев, кокоса. Крыша будет соломенная, она не протекает. Все местные в деревне живут в бамбуковых домах с соломенными крышами и не жалуются. За пределами деревни строят из более существенных материалов – камней и досок.

Наиля объясняет, почему для проживания выбрала именно дикий остров.

- Сумба в три раза больше Бали, но население всего 700 тысяч человек. Туристов тут с каждым годом все больше, а покушать людям негде. Точек общественного питания нет.

О возвращении на родину Наиля не думает: «Мне тут хорошо. Язык выучила, работу нашла. Надеюсь, и бизнес пойдет», - говорится в материале.

Палестинцы остались без электричества
Палестинцы остались без электричества
19:11 32
Госсекретаря США отправляют на встречу с украинцами
Госсекретаря США отправляют на встречу с украинцами
18:56 212
Трамп предупредил Иран: Время уходит
Трамп предупредил Иран: Время уходит ОБНОВЛЕНО 18:53
18:53 2787
Трамп: С Россией жестко, с Путиным друзья
Трамп: С Россией жестко, с Путиным друзья
18:46 615
США заявили о «жестком пробуждении» Зеленского
США заявили о «жестком пробуждении» Зеленского
18:30 958
Америка на грани гражданской войны: Маск громит ЦРУ, Минобразования, Минтранспорта…
Америка на грани гражданской войны: Маск громит ЦРУ, Минобразования, Минтранспорта… наша корреспонденция
17:21 2779
Поляки выдвинули ультиматум Маску
Поляки выдвинули ультиматум Маску
18:26 1113
Тегеран хочет понять: «Мы уступаем в этом и получаем вот это. Но это стопроцентно и железобетонно»
Тегеран хочет понять: «Мы уступаем в этом и получаем вот это. Но это стопроцентно и железобетонно» главная тема
13:41 3840
Литва будет стрелять по России кассетными снарядами… Если российская армия вторгнется
Литва будет стрелять по России кассетными снарядами… Если российская армия вторгнется решение правительства для haqqin.az комментирует Вайдотас Малинионис
00:28 4656
Азербайджанка Наиля строит дом в джунглях
Азербайджанка Наиля строит дом в джунглях фото
17:22 2800
Маск горит синим пламенем
Маск горит синим пламенем глас народа - глас Божий
10:05 4655

ЭТО ВАЖНО

Палестинцы остались без электричества
Палестинцы остались без электричества
19:11 32
Госсекретаря США отправляют на встречу с украинцами
Госсекретаря США отправляют на встречу с украинцами
18:56 212
Трамп предупредил Иран: Время уходит
Трамп предупредил Иран: Время уходит ОБНОВЛЕНО 18:53
18:53 2787
Трамп: С Россией жестко, с Путиным друзья
Трамп: С Россией жестко, с Путиным друзья
18:46 615
США заявили о «жестком пробуждении» Зеленского
США заявили о «жестком пробуждении» Зеленского
18:30 958
Америка на грани гражданской войны: Маск громит ЦРУ, Минобразования, Минтранспорта…
Америка на грани гражданской войны: Маск громит ЦРУ, Минобразования, Минтранспорта… наша корреспонденция
17:21 2779
Поляки выдвинули ультиматум Маску
Поляки выдвинули ультиматум Маску
18:26 1113
Тегеран хочет понять: «Мы уступаем в этом и получаем вот это. Но это стопроцентно и железобетонно»
Тегеран хочет понять: «Мы уступаем в этом и получаем вот это. Но это стопроцентно и железобетонно» главная тема
13:41 3840
Литва будет стрелять по России кассетными снарядами… Если российская армия вторгнется
Литва будет стрелять по России кассетными снарядами… Если российская армия вторгнется решение правительства для haqqin.az комментирует Вайдотас Малинионис
00:28 4656
Азербайджанка Наиля строит дом в джунглях
Азербайджанка Наиля строит дом в джунглях фото
17:22 2800
Маск горит синим пламенем
Маск горит синим пламенем глас народа - глас Божий
10:05 4655
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться