Америка на грани гражданской войны: Маск громит ЦРУ, Минобразования, Минтранспорта…

Несколько дней назад я прислал в редакцию заметку о том, что салоны автомобильной империи Илона Маска Tesla и выставленные на продажу машины подвергаются вандализму. Однако с тех пор ситуация стала еще более напряженной. В ход пошли «коктейли Молотова» и огнестрельное оружие. При этом вандалами являются не отчаянные подростки, а вполне респектабельные взрослые люди. Одной из поджигательниц стала некая Люси Грейс Нельсон, которая появилась на парковочном лоте Tesla в городке Лавлэнд, что в штате Колорадо, с четырьмя бутылочками слабоалкогольного лимонада Smirnoff Ice. Все они были наполнены бензином. Там она стала метать их в автомобили, припаркованные у дилерского центра компании, а затем наблюдала за тем, как они горят. Подобное происходит во многих штатах страны. В городе Салем, что в штате Орегон, неопознанный мужчина уничтожил огнем несколько машин Tesla у офиса Маска, а через несколько дней появился там с полуавтоматической винтовкой AR и начал стрелять по окнам магазина, где продавались автомобили. Общий ущерб злоумышленника составил 500 тысяч долларов.

Но жертвами могут стать и водители — владельцы машин Tesla. В том же штате Орегон человек по имени Адам Лански сначала бросил «коктейль Молотова» в автомобиль, за рулем которого находился водитель, а потом наставил на него дуло винтовки. К счастью, обошлось без жертв. Подобные инциденты множатся с каждым днем. Что мотивирует этих людей совершать нападения на детище Илона Маска? Очевидно, не какое-то его конкретное действие, а хаос, который тот сеет в стране, а также, конечно, массовые увольнения федеральных работников. Ежедневно в различных программах крупнейших телеканалов выступают люди, которые со слезами на глазах говорят, что они голосовали за Трампа, а теперь оказались в числе уволенных по вине Маска. Плюс граждане не могут забыть ему энергичное нацистское приветствие, с которым тот выступил на одном из митингов вскоре после инаугурации Дональда Трампа. Поэтому на стеклах авто Tesla появляются надписи Nazi. Настоящие бои развернулись вокруг намерения Маска закрыть Министерство образования США. Абсурд ситуации заключается в том, что недавно президент назначил на должность министра Линду Макмэхон, но вскоре предупредил, что ей поручается уничтожить cобственный департамент. Министерство образования оперирует фондами в размере 18,4 миллиарда долларов. Значительная часть этих денег идет в виде программ помощи неблагополучным в финансовом отношении школам, на поддержку студентов с различными степенями инвалидности и в виде кредитов колледжам.

Трамп должен был подписать свой исполнительный указ на прошлой неделе, но из-под его пера пока ничего не вышло. Макмэхон говорит, что для закрытия министерства требуется одобрение Конгресса. Однако, как известно, тандем Трамп-Маск очень часто действуют в обход законодательной власти и закона. Драматическое положение складывается в ЦРУ и других разведывательных службах страны. Washington Post рассказывает об одном 21-летнем ветеране ВВС (его имя не называется), который поступил на работу в ЦРУ летом 2023 года. Недавно ему позвонили и сказали, что он должен прибыть на работу в 2 часа дня. Там агент узнал, что на следующий день будет уволен. Маск до этого разработал план, по которому миллионам федеральных работников было предложено уволиться, а в обмен им предлагалась зарплата за несколько месяцев. Вначале сообщалось, что ЦРУ было исключено из этого плана. Однако позднее руководство Лэнгли сообщило, что оно все же предложило некоторым категориям сотрудников деньги в обмен на увольнение. Бывшие и действующие агенты этой крупнейшей службы мира говорят о массовых увольнениях и разного рода нарушениях установленного порядка как о «катастрофе, которая повредит сбору информации о внешних угрозах и набору новых сотрудников». «Наша мораль сейчас ниже пола», - говорит один из них.

Недавно назначенный директор ЦРУ Джон Рэтклифф «успокаивает» коллектив, говоря, что «нововведения должны соответствовать приоритетам национальной безопасности администрации президента». Не лучше обстоят дела в Министерстве обороны. Там на следующей неделе начнутся первые увольнения из общего числа 5400 гражданских работников. Пять бывших министров обороны, работавших как при демократической, так и республиканской администрации - Ллойд Остин, Джим Мэттис, Чак Хейгел, Леон Панетта и Уильям Перри - выступили с совместным заявлением, в котором обвинили Трампа в поспешном увольнение председателя Объединенного комитета начальников штабов армии, четырехзвездного генерала Чарльза Брауна и других высокопоставленных военных. Они призвали Конгресс немедленно провести слушания по этим увольнениям и заявили, что те были произведены «исключительно в партийных интересах». Наконец, только что вспыхнул серьезный конфликт между Маском и министром транспорта Шоном Даффи. Причиной его стало намерение Маска уволить значительную часть авиадиспетчеров. «Вы с ума сошли, - сказал ему Даффи. – Вы это предлагаете после двух крупных авиакатастроф последнего времени и десятков разного рода инцидентов в воздухе?»