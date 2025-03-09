Европейцы взялись за ум

Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе 9 марта, посвященной 100 дням действующего состава Еврокомиссии, передает корреспондент "Европейской правды".

Фон дер Ляйен считает, что на этой неделе произошло историческое событие, потому что с утверждением ее плана "Перевооружить Европу" были заложены основы создания европейского оборонного союза.

"Эта неделя принесла единодушную поддержку программе Rearm Europe ("Перевооружить Европу"). Вы уже знакомы с пакетом в 800 миллиардов на оборону. И это историческое событие. Это может стать основой европейского оборонного союза", – заявила президент Еврокомиссии.

Она подчеркнула, что "мы будем продвигать план "Перевооружения Европы" с полной отдачей.

"Направление движения всегда было понятным. Что изменилось за эти 100 дней, так это новое ощущение срочности... Наши европейские ценности, демократия, свобода, верховенство права – под угрозой... Наши железные обязательства ставятся под сомнение. Все стало трансакционным. Темп изменений ускорился, и необходимые действия должны быть смелыми и решительными", – рассказала она.

"Если мы сможем объединиться с другими странами-единомышленниками, такими как Великобритания, Норвегия или Канада, потенциал будет еще больше. И важно отметить, что экономическая сила и план перевооружения Европы – это две стороны одной медали", – убеждена фон дер Ляйен.