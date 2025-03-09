Поляки выдвинули ультиматум Маску. Жесткий ответ США

Госсекретарь США Марко Рубио ответил министру иностранных дел Польши Радославу Сикорскому. «Никто не угрожал отключить Украину от Starlink. Это выдумки. И скажите спасибо, потому что без Starlink Украина давно бы проиграла эту войну, а россияне сейчас были бы на границе с Польшей», - заявил он.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отреагировал на заявление миллиардера Илона Маска, который назвал систему Starlink "костяком украинской армии" и намекнул на ее отключение. "Starlink для Украины оплачивается польским Министерством цифровых технологий и стоит около 50 миллионов долларов в год. Если SpaceX окажется ненадежным, мы будем вынуждены искать других поставщиков", - написал Сикорский в соцсети Х в воскресенье, 9 марта.

За несколько часов до этого в ходе дискуссии в той же соцсети с пользователем Адамом Ловицем, попросившим Маска "прекратить нести чушь", а также упрекнувшим его в излишних симпатиях к РФ и ее президенту Владимиру Путину, миллиардер "парировал", что его системы Starlink играют ключевую роль в боевых действиях в оборонительной войне Украины.

"Моя система Starlink - это костяк украинской армии. Вся их передовая линия рухнет, если я ее отключу", - написал с недавних пор глава Департамента эффективности правительства США (DOGE). Он добавил, что его "тошнит" от продолжающейся многие годы и зашедшей в тупик "бойни, в которой Украина неизбежно проиграет", не уточнив при этом, рассматривает ли он всерьез возможность отключения Вооруженных сил Украины (ВСУ) от спутников.