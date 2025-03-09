Трамп: Путин мой друг, а Украина может не выжить

Трамп также заявил, что все еще ждет подписания сделки с Украиной по ископаемым. Отвечая на вопрос, может ли он «смириться с тем, что Украина без поддержки США может не выжить».

«Ну она может не выжить в любом случае, но вы знаете, что у нас есть некоторые слабые места с Россией. Вы знаете, что для этого нужны двое. Послушайте, этой войны не должно было произойти, но она произошла. Так что теперь мы застряли в том, что для этого нужны двое», - сказал Трамп.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, говоря про соглашение о полезных ископаемых и безопасности, заявил, что Украина готова подписать его в любое время и в любом удобном формате. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон же сегодня сказал, что Зеленский пережил «жесткое пробуждение» после визита в США и теперь «кардинально изменил позицию» по ресурсной сделке.