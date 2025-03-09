Госсекретаря США отправляют на встречу с украинцами

Госсекретарь США Марко Рубио посетит 10-12 марта Джидду (Саудовская Аравия), где проведет встречу с украинской делегацией для обсуждения прекращения войны в Украине . Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс.

"В Джидде Рубио также встретится с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, чтобы обсудить пути продвижения общих интересов в регионе и укрепления американо-саудовских отношений", - отметила дипломат.

Она добавила, что 12-14 марта Рубио примет участие во встрече глав внешнеполитических ведомств "Группы семи" в Канаде. Он намерен обсудить "конфликты на Ближнем Востоке и в Европе, сотрудничество в Африке и Индо-Тихоокеанском регионе, а также стабильность в Западном полушарии", заключила Брюс.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет принимать участие во встрече с представителями США 11 марта в Саудовской Аравии, в состав украинской делегации войдут глава его офиса Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига и глава Минобороны Рустем Умеров.